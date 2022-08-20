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Rüzgar tersine döndü, zuladaki araçlar satışa çıktı

Ticaret Bakanlığı'nın otomobil satışları için hayata geçirdiği 6 ay-6 bin kilometre uygulaması meyvelerini vermeye başladı. Daha önce, 'Araç yok, en az 2 ay gelmez' diyerek müşterileri geri çeviren ve stok yapan otomobil firmaları sıfır araçlarını tek tek showrooma çıkarmaya başladı. İnternet sitelerindeki ilan girişlerinin artması da dikkat çekti.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 20 Ağustos 2022 08:45
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Rüzgar tersine döndü, zuladaki araçlar satışa çıktı

Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği ikinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesinin ardından sıfır araçlar zuladan çıktı.

Bugüne kadar çip krizi bahanesiyle "Sıfır araç yok, en erken teslim kasım-aralık ayı, hatta 2023'e bile sıra bekleyenler var" diyen yetkili otomobil bayileri, 6 ay sınırının ardından bir anda olmayan araçları buldu! "Gelin alın, anında teslim" kampanyaları başlatan yetkili bayiler, stoklarında olmayan araçları da 1-2 hafta içinde temin ediyor.

SORUNU BU HAFTA ÇÖZDÜK!

Müşteri olarak aradığımız Bayrampaşa'daki yetkili oto bayisine, standart paket manuel bir binek araç sorduk. İstanbul'un en büyük otomobil bayilerinden de olan firmanın satış temsilcisi, istediğimiz modelin ellerinde olduğunu, gelip görebileceğimizi belirtti.

Aynı modelin otomatik vitesini sorduğumuzda ise, "O model eylülün ilk haftasında gelecek. Eğer ön ödeme yaparsanız sizin için aracı ayırırız" dedi. Ancak aynı bayiyi 20 gün önce aradığımızda bu modellerin ellerinde olmadığını, en erken 2 ay sonra ulaşabileceğimizi belirtmişti. Bunu hatırlattığımız satış temsilcisi, "Evet bu aybaşında biraz sorun vardı ancak bu hafta çözüldü" şeklinde cevap verdi.

'ARAÇ YOK' SÖYLEMİ BİTTİ

Türkiye'nin önde gelen otomobil distribütörlerinden birinin Kartal'daki yetkili bayisini aradık. Aynı markanın bir orta bir de üst segment modelini sorduk. Her iki markanın da manuel araçlarının ellerinde olduğunu, istediğimiz zaman aracı gidip görebileceğimizi belirttiler.

Bu araçların otomatik viteslerinin ise ellerinde bulunmadığını, eylül ayı içinde stoklara gireceğini kaydettiler. Bu araçların daha önce bulunamadığını hatırlattığımız satış temsilcisi, "Bir dönem 3-4 ay araç yoktu. Şu an öyle bir sorun yok. Dediğim gibi manuel isterseniz gelip alabilirsiniz, otomatik ise eylülde stokta olacak" dedi.

ANINDA ALIN 5 BİN TL İNDİRİM!

Sadece İstanbul değil, farklı illerdeki otomobil bayilerini de aradık. İzmir'deki bir bayiye başka marka bir araç sorduk. Bize ellerinde tüm modellerin olduğunu belirtti.

Bu markanın bir modelini sorduğumuzda, "Elimizde var. Benzinli, otomatik, tekno paket olan aracımız kredi kullanacaksanız 591 bin TL. Eğer nakit alacaksanız 555 bin TL. Ancak bu haftaya özel 5 bin TL indirimle 550 bin TL" diye konuştu. Aynı markanın üst modelinin ise önümüzdeki hafta stoklara geleceğini, onunla ilgili de yardımcı olabileceğini belirtti.

24 SAATE 20 BİNE YAKIN İLAN GİRİLDİ

ÖTE yandan ellerinde sıfır araç bulunan galerilerin de ellerindeki araçları hızlı bir şekilde piyasaya sürdüğü görüldü. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesine göre ikinci el araç ticareti yapanlar adına tescil edilen otomobiller 15 Eylül'e kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın satılabilecek.

Bu süreyi değerlendirmek isteyen galeriler, online araç satış platformlarında ardı ardına sıfır araç ilanları girmeye başladı. Son 24 saate internet sitelerine galeriler tarafından 20 bine yakın sıfır araç ilanı girildi. Galerilerin panikle ellerindeki aracı piyasaya sürmeye çalışması fiyatları da yüzde 5 ila 10 arasında aşağı çekti.

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İLANLARA FAHİŞ FİYAT AYARI

Sahibinden.com'dan düzenlemeyle ilgili adım geldi. Siteye sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu kara taşıtı ilanı verebilecek. Yetkili bayilerin dışındakiler, ilan verirken "Aracın Durumu" kriteri olarak sadece 'İkinci El'i seçebilecek ve KM için en az 6 bin kilometre girecek.

Betül ALAKENT

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