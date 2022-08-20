Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi öldü, 30 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ağustos 2022 09:04
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 16 BLT 67 plakalı Pamukkale Turizme ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunun 65. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız