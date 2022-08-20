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Yabancılar İletişim Merkezi sayesinde 14 bin 601 kişinin hayatı kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER) 157 hattına gelen acil durum ihbarları sayesinde bugüne kadar 14 bin 601 kişinin hayatı kurtarıldı.<

Eklenme : 20 Ağustos 2022 11:20
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Yabancılar İletişim Merkezi sayesinde 14 bin 601 kişinin hayatı kurtarıldı

Uluslararası çağrı merkezi yarışmalarında şu ana dek 6 kez ödüle değer görülen YİMER 157 hattı, 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Göç İdaresi Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Melek Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Ağustos 2015'te kurulan YİMER tarafından yabancılara vize, ikamet izni, uluslararası koruma, geçici koruma gibi konularda bilgi verildiğini söyledi.

YİMER'in insan ticareti mağdurlarına ve göçmen kaçakçılığına maruz kalanlara yönelik ihbar ve acil yardım hattı işlevi de gördüğünü belirten Uysal, "114'ü yabancı temsilcisi olmak üzere toplam 155 personelimizin görev yaptığı YİMER, Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca, Farsça ve Peştuca olmak üzere 7 dilde hizmet vermektedir. En fazla Türkçe dilinde çağrılar almaktayız. Türkçeyi Arapça ve Farsça takip etmektedir." dedi.

- YİMER'e yaklaşık 17 milyon çağrı ulaştı

Uysal, YİMER'e bugüne kadar 16 milyon 923 bin 627 çağrı geldiğini ifade ederek, "Bunlardan 14 milyon 700 bin 249 çağrıya işlem yapıldı. Günlük olarak ortalama 10-15 bin civarında çağrı geliyor. Bazen bu sayı 20 bini aşabiliyor." bilgisini paylaştı.

- Yunanistan'ın ölüme terk ettiği düzensiz göçmenler YİMER'i arıyor

YİMER'e düzensiz göçmen kurtarma, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, aile içi şiddet, fuhuş, tehdit, yasa dışı kalışlar gibi acil durum ihbarları da yapıldığını kaydeden Uysal, şöyle devam etti:

"Her türlü acil durumda ihbar süreci, kolluk birimleriyle koordineli olarak ivedilikle yürütülüyor. YİMER, denizlerde düzensiz göçmenlerin kurtarılmasında da aktif rol oynuyor. Bilhassa Yunanistan'ın insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı yaptığı geri itmelerle hayatları tehlikede olup kurtarılmayı bekleyen düzensiz göçmenler YİMER 157'yi arayıp durumlarını bildiriyorlar. Gerekli bilgilerin alınması ve konum tespitinin yapılması sonrasında Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordinasyon halinde kurtarma operasyonları başlatmaktayız. Bugüne kadar alınan toplam 677 ihbarda, 12 bin 95'i denizlerden olmak üzere 14 bin 601 kişinin hayatı kurtarıldı."

Uysal, Ege Denizi açıklarındaki düzensiz göçmenlerden alınan bir çağrıya şahit olduğunu dile getirerek, olayı şöyle anlattı:

"YİMER'e gelen çağrıda düzensiz göçmenler, Yunanistan sahil güvenliği tarafından tüm eşyalarının alındığını, botlarının delindiğini ve geri itildiklerini bildirdiler. Sadece YİMER'i arayabilmek için bir telefon sakladıklarını ve bize o şekilde ulaştıklarını ilettiler. Düzensiz göçmenlerin konumlarını hemen tespit etmemizin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığımızla koordinasyon sağlayarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 düzensiz göçmenin hayatını kurtardık."

- Ses kayıtları düzensiz göçmenlerin çaresizliğini gözler önüne serdi

Ege Denizi açıklarındaki düzensiz göçmenlerle yapılan görüşmedeki diyaloglar şöyle:

YİMER temsilcisi: Yabancılar İletişim Merkezi, acil hattan bağlandınız, size nasıl yardımcı olabilirim?

Görüşülen kişi: Merhaba, burada iki bot var. Yunanlılar bizi attılar ve bırakıp gittiler. Hiç kimse bizi kurtarmıyor, şu an botlar batıyor.

KAPAT [X]

YİMER temsilcisi: Tamam isminizi ve soy isminizi söyleyebilir misiniz?

Görüşülen kişi: İsmim Ali.

YİMER temsilcisi: Ne zaman çıktınız?

Görüşülen kişi: Dün gece.

YİMER temsilcisi: Yaklaşık saat kaçta?

Görüşülen kişi: Saat 6 gibi Yunanlı bizi geri gönderdi.

YİMER temsilcisi: Kaç kişisiniz?

Görüşülen kişi: İki botla çıktık, her botta 20 kişi var.

YİMER temsilcisi: Kaç çocuk ve kadın?

Görüşülen kişi: Yarı yarıya yaklaşık.

YİMER temsilcisi: Can yeleğiniz var mı?

Görüşülen kişi: Yunanlılar hepsini attılar. Ayrıca botun motorunu da attılar ve telefonlarımızı aldılar. Şu an size ulaşmak için bu telefonu saklamıştık.

YİMER temsilcisi: Tamam bekleyebilir misiniz? Şu an konumunuza bakıyorum. Hangi ülke vatandaşısınız?

Görüşülen kişi: Suriye.

YİMER temsilcisi: Bekleyebilir misiniz? Şu an nerede olduğunuzu kontrol ediyorum. Şu an etrafınızda size yakın herhangi bir vapur görüyor musunuz?

Görüşülen kişi: Sahil Güvenlik var ama seslendik, cevap vermediler. Dağ kıyılarından uzağız. Aslında vapurlar var, seslendik, kimse dikkat etmedi sanki.

YİMER temsilcisi: Bot şu an su alıyor mu?

Görüşülen kişi: Evet su alıyor, delik çünkü.

YİMER temsilcisi: Aranızda hayati tehlikesi olan var mıdır? Ambulansa da haber vereceğiz.

Görüşülen kişi: Şimdi siz bilgileri alıyorsunuz ama burada insanlar zor durumda.

YİMER temsilcisi: Sizi anlıyorum ambulansı da yollamak için bilgileri alıyorum. Size yardım etmeye çalışıyorum.

Görüşülen kişi: Ambulansa gerek yok şimdilik.

YİMER temsilcisi: Şu an toplam sayınız kaç?

Görüşülen kişi: 40.

YİMER temsilcisi: Tamam. Şimdi şarjınız varsa telefonu kullanmamaya çalışın çünkü şimdi ilgili birimlere ileteceğiz. Size ulaşmaya çalışacaklar.

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