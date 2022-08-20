İspir ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Hüseyin Kaya yol kenarında yatan bir ayı gördü. Ayının araba çarpması sonucu öldüğünü zannederek yanına giden Kaya, ayının ölmediğini görünce ekmekle beslemek istedi.



ARKADAŞININ YARDIMI SAYESİNDE KURTULDU

Daha sonra ayı tarafından saldırıya uğrayan Hüseyin Kaya hayatını kurtarmak için ayı ile güreşti. Arkadaşının yardımı sayesinde kurtulduğunu belirten Kaya, ayının ısırması sonucu elinden ve ayağından yaralandı.

Hastanede tedavi olan Kaya daha sonra ise taburcu oldu.

Öldü sandığı ayı saldırdı, güreşerek hayatta kaldı