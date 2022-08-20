Lösemi nedeniyle yaşamını yitiren doktorun cenazesi Konya'da toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıreli'nin cenazesi, Doğanhisar ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Ardından Kıreli'nin naaşı, Eski Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Eskişehir İl Ambulans Servisinde göreve başlayacağı sırada lösemi olduğunu öğrenen ve 11 aydır tedavi gören Kıreli'nin cenazesine, ailesinin yanı sıra arkadaşları da katıldı.

Kıreli'nin, lösemi tedavisi için babası ve kardeşinden ilik nakli olduğu, sonuç alınamayınca annesi için hazırlık yapıldığı öğrenildi.

Cenazeye katılan Bülent Tuzcu, kızının vefat eden Kıreli'nin hastaneden oda arkadaşı olduğunu söyledi.

Kızının Kıreli'yi son yolculuğunda yalnız bırakmadığını ifade eden Tuzcu, "Gizem, kızım İrem ile özel bir hastanede ilik nakli olmuşlardı. Gizem ile kızım oda arkadaşıydı. Kızımın ilik nakli başarılı geçti ancak Gizem'i kurtaramadık. Hastanede yaklaşık 2,5 ay beraber kalmışlardı." diye konuştu.

Eskişehir İl Ambulans Servisinde bir yıl önce göreve başlayacağı sırada lösemi hastası olduğu öğrenilen Selin Gizem Kıreli, tedavi gördüğü Ankara'da yaşamını yitirmişti.