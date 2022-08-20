Aydın'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 20 Ağustos 2022 19:34
M.T. yönetimindeki 48 D 1317 plakalı otomobil, Bozdoğan Nazilli yolu Osmaniye ayrımında K.M'nin kullandığı 09 B 1958 plakalı traktör ile çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız