Koca: Mardin'deki kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır 29 kişi yaralandı

Gaziantep'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kazanın bir benzeri Mardin'de yaşandı. Derik ilçesinde freni arızalanan bir TIR araçlara çarptı. Olay yerinde toplanan kalabalığa başka bir TIR daha çarptı. Kazalarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara da arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

Mardin'de can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu açıklamasında, "Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik'te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin." dedi.

BAKAN KOCA: 16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 29 kişinin yaralandığını belirtti.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci bir trafik kazası haberiyle daha sarsıldık. Mardin'in Derik ilçesi üç yol mevkiinde freni patlayan tırın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır olmak üzere 29 kişi yaralandı..." denildi.