Mardin'de freni patlayan tır kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var
Mardin'in Derik ilçesinde freni arızalanan tır iki araca çarptıktan sonra kalabalığın arasına daldı. İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
Kaynak : DHA
Eklenme : 20 Ağustos 2022 19:50
İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.
Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir tır çarptı.
Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız