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Konut sektörüne öğrenci dopingi

Üniversite tercihlerini yapan öğrenciler şimdi de kalacak yer arayışına girdi. KYK yurt başvuruları önümüzdeki haftadan itibaren alınmaya başlıyor. Yurt kapasitesinin az olduğu bölgelerde ise öğrenciler kiralık daireleri tercih ediyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 21 Ağustos 2022 07:20
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Konut sektörüne öğrenci dopingi

Üniversite sonuçlarının açıklanması ve bölüm tercihlerinin tamamlanmasıyla öğrencilerde barınma telaşı başladı. Bazı öğrenciler özel yurtları tercih ederken, KYK yurtlarına başvurular ise önümüzdeki haftadan itibaren başlıyor. Yurtta kalmak istemeyenler ise güvenlikli ve sosyal donatı imkanı bulunan sitelerde kiralık ev aramaya başladı. Özellikle kalabalık şehirlerde yurtların sayısı yetersiz kalınca öğrenciler arkadaşlarıyla birlikte ev tutmayı tercih ettiği belirtildi. Yurt ? yatlarının geçen yıla göre yüzde 100 üzerinde artması da kiralık dairelere olan ilgiyi artıran ayrı bir unsur olarak öne çıkıyor.

DAHA KARLI OLUYOR

Gayrimenkul sektörü uzmanları, tercih döneminin sona ermesiyle başta büyük şehirlerde olmak üzere birçok ilde öğrencilerin kiralık konut bakmaya başladığını belirterek "1 öğrenci özel yurtta kalmayı tercih etse yıllık 35 bin lira ödemek zorunda kalacak. Ancak 4 öğrenci toplanarak bir daire tutmuş olsa 5-6 bin lira bandında bir eve çıkabiliyorlar. Ayrıca sosyal imkanlar öğrencileri cezbediyor" dedi.

EV SAHİPLERİ ÇOK DİKKATLİ

Bazı kötü niyetli ev sahiplerinin öğrenciye ev vermek istemediğini veya bu dönemde ?yatları artırdığını da söyleyen emlak uzmanları "Bu tür olaylar her yıl yaşanıyor. Öğrenciye ev vermek istemeyen ev sahipleri oluyor. Eve zarar vereceklerini düşünüyor. Aslında öğrencilerden çok normal vatandaş eve daha fazla zarar veriyor. Ya da tercih dönemlerinde ?yatları yukarı çıkarıyorlar. Ancak sektörün tamamı için bunu söylemek doğru olmaz" açıklamasında bulundu.

SOSYAL İMKANLAR CAZİP

Özellikle büyük şehirlerde yer alan markalı konutların öğrenciler tarafından daha çok tercih edildiğini söyleyen uzmanlar "Sıkı güvenlik tedbirleri bulunan siteler öğrenciler için oldukça korunaklı. Ayrıca sosyal donatı alanları, spor salonları hatta kapalı havuzları bulunan siteler öğrencilerin vakit geçirebilmeleri açısından çok cazip. Aileler de çocuklarının bu tür büyük sitelerde kalmasını istiyor" dedi.

GENELDE EŞYALI ARIYORLAR

Sektör uzmanları öğrencilerin kiralık ev tutma taleplerinden dolayı yoğunluk yaşandığını belirterek "Telefon tra?ğimiz ciddi şekilde arttı. Eşyalı ev arayanların sayısı daha fazla. Örneğin Bahçelievler'de 2+1 olan bir daire 6 bin lira ise, eşyalı şekilde 8 bin liraya veriyorlar. Tabii içeride eşya olduğu için depozitoyu daha yüksek tutuyorlar. Genel olarak 1 kira, 1 depozito ve emlakçı komisyonu alınıyor. Bu da ortalama 25 bin lirayı buluyor. Pazarlık yaparak bu rakamı düşürmek öğrenci ve ailelerinin elinde" dedi.

EV ARKADAŞINIZI İYİ TANIMALISINIZ

Birden fazla kişi ile eve çıkacak olanlara bazı uyarılarda bulunan uzmanlar "Hiç tanımadığınız insanlarla aynı evi paylaşmak çok kolay değil. Uzun yıllardır gayrimenkul işleri ile uğraştığımız için birçok olaya şahit oluyoruz. Arkadaşını tanımadan aynı eve çıkıp 2 hafta sonra ayrılan çok öğrenci var. Bu sefer ev veya yurt bulmak için uğraşıyor. Dolayısıyla önce, belki 1 ay bir yurtta konaklayıp, okulda arkadaşlarını iyi tanıyıp, ardından anlaşabilecekleri kişiler ile ortak karar vermeleri kendileri için daha sağlıklı olacaktır" dedi.

NECMİ ÇİÇEKÇİ

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