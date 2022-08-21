Mardin'deki kazada polis memuru Yahya Ergin şehit oldu

Yarışmacının zor anları!

Kim Milyoner Olmak İster'de son bölümünde yine başarılı performanslar yer aldı. Yayınlanan bu bölümde yarışmacı Erol Emon, 100 bin TL'lik soruya kadar ulaştı. Yarışmacının karşısına çıkan Guiness sorusu Emon'a zor anlar yaşattı.