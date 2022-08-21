AFAD İl Müdürlüğü personeli evinde ölü bulundu
Kırıkkale'de bir kişi, evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. AFAD İl Müdürlüğü personeli olduğu öğrenilen Ali Ö'nün 4 çocuk babası olduğu belirtildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ağustos 2022 07:40
Kaletepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Ö'nün (54) evinden gelen silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ekibi, Ali Ö'nün kapısını çaldı ancak açan olmayınca kapıyı kırarak içeriye girdi.
Tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulduğu tespit edilen Ali Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Ali Ö'nün cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayın şüphelisi olduğu iddia edilen D.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
AFAD İl Müdürlüğü personeli olduğu öğrenilen Ali Ö'nün 4 çocuk babası olduğu belirtildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız