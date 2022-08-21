Altılı Masa'nın 6. toplantısı bugün

12 Şubat'ta başlayan ilk tur görüşmelerinin son toplantısında, bundan sonraki görüşme turlarının formatı ele alınacak. Toplantıların her ay mı, yoksa seçim sürecine girilmesi nedeniyle, temel konuları görüşmek üzerine ihtiyaç halinde mi toplanması konusu netleştirilecek.

Toplantıda, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunun gündeme gelmeyeceği belirtiliyor. Ancak "geçiş döneminde cumhurbaşkanının yetkilerinin ne olacağı ve yönetim usulleri" konusunun ele alınabileceği kaydediliyor.

Genel başkanların, geçiş sürecinde cumhurbaşkanının yetkileri, ne şekilde yöneteceği, parlamento ile ilişkilerinin nasıl düzenleneceğine ilişkin usulleri de ele alması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca, seçim güvenliği, göç komisyonunun çalışmaları, gündeme ilişkin siyasi gelişmeler de değerlendirilecek.