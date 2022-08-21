Meteorolojiden il il sağanak yağış uyarısı
Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Konya, Sivas, Kayseri'nin doğusu, Hatay kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 21 Ağustos 2022 08:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar Mevkii ile Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Konya, Sivas, Kayseri'nin doğusu, Hatay kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız