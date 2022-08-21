Gaziantep'te şarampole devrilen traktördeki 2 kişi öldü
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, römorklu traktörün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ağustos 2022 10:55
Keklik Köyü yakınlarında A.A'nın (42) kullandığı römorklu traktör, sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yaklaşık 3 metre derinliği olan şarampole devrildi.
Kazada traktördeki 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız