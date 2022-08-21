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İstanbulkartlar kişiselleşecek: Bakiyeler koruma altına alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart sahiplerinin artık kartlarını kendilerine özel hale getirebileceklerini, kartların kaybolması durumunda bakiyelerin koruma altına alınacağını duyurdu. Milli ve dini bayramlarda ücretsiz kullanım hakkı için bu kartların kişiselleştirilmesi gerekecek. Kişiselleştirmede son tarih ise 31 Aralık 2022...

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ağustos 2022 15:34
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İstanbulkartlar kişiselleşecek: Bakiyeler koruma altına alınacak

Kartlar kişiye özel olacak, kaybolsa da bakiye korunacak...

İstanbulkart sahipleri kişiselleştirme işlemiyle birçok market ve mağazada da kullanılan kartlarının kaybolması halinde bakiyelerini koruma altına alınabilecek. Kartlarını kişiselleştirenler, ulaşım başta olmak üzere İBB'nin birçok iştiraklerinin kampanyalarından da yararlanabilecek.

İstanbulkart mobil uygulaması üzerinden yapılabilen kişiselleştirmede son tarih 31 Aralık 2022 olacak.

Özel günlerde ücretsiz kullanım için kartın kişiselleştirilmesi gerekiyor

Milli ve dini bayramlarda ücretsiz kullanım hakkı için de İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerekecek.

UKOME kararı doğrultusunda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibarıyla özel günlerde sunulan ücretsiz geçiş hakkından yalnızca kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek.

Bu uygulamayla yılbaşından sonra turistler ve yabancı uyruklu kullanıcılar, artık milli ve dini bayramlarda ulaşımı ücretsiz kullanamayacak.

"Kişiselleştirilmeyen kartlar artık kullanılamayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BELBİM AŞ. Genel Müdürü Nihat Narin, kişiselleşmeyen kartların artık kullanılamayacağını belirtti.

İstanbulkart'ların her birinin kişiye özel olacağını belirten Narin, "Bu sayede kullanıcıların bakiyelerini koruma altına alacağız. Siz kredi kartınızı kaybettiğinizde ne yapıyorsunuz? Hemen bankayı arıyorsunuz ve engelliyorsunuz. Şimdi İstanbulkart'ta böyle bir olay yaşadığınızda rahatlıkla 153'ü arayarak oradaki bakiyenizi güvence altına alabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kişiselleştirmenin sadece bakiye koruması değil, özel kampanyalardan yararlanmak için de gerekli olduğuna dikkati çeken Nihat Narin, "Kartınızı kişiselleştirirseniz, özel günlerde ulaşımı bedavaya alabilirsiniz. Plajlara, müzelere gitmek gibi birtakım kampanyalarımızdan faydalanabilirsiniz" dedi.

Kişiselleştirilmiş kartlara özel indirimler

Kartını kişiselleştirmek isteyen vatandaşlar İstanbulkart'ın mobil uygulamasından, www.bireysel.istanbulkart.istanbul ve www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adreslerinden gerekli bilgileri doldurularak ya da 153'ü arayarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.

18 Temmuz'dan sonra satın alınan kartlar kişiselleştirildiği takdirde ilk geçiş ödemesinden sonra 7,67 lira iade edilecek. 1 Eylül'de başlayacak kampanya ile daha önce market alışverişini İstanbulkart ile yapmamış olan kullanıcılara 150 liralık market alışverişlerinin 30 lirası iade edilecek.

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Starbucks mobil hesabına İstanbulkart'ı ile 50 lira yükleyen kullanıcılara 10 lira nakit iadesi olacak. BELTUR'da da kendisine özel İstanbulkart'ı ile ödeme yapan kullanıcıların ödeme yaptıkları tutarın yüzde 10'u iade edilecek.

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