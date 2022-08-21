Yeni haftada hava nasıl olacak?

Yurdun genelinde sıcak hava etkili olacak...

Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak, güney ve batı kesimlerde ise normal değerlerinde seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, "Hava sıcaklıkları batı ve güney bölgelerimizde mevsim normalleri civarında, kuzey iç ve doğu bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde ve bu hava sıcaklıkları da hafta boyunca devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Marmara'ya yağış uyarısı

Pazartesiden itibaren yurdun batısında yağış etkili olacak, yağış salı gününden itibaren yer yer kuvvetli görülecek.

Yavuz, Salı günü Marmara genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çarşamba perşembe ve cuma günleri ise Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de görülmesini bekliyoruz" dedi.

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3 büyük şehirde hava nasıl olacak?

İstanbul'da yeni haftada yağışlı hava etkili olacak.

Ankara'da ise şehir merkezinde yağış beklenmiyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği İzmir'de de yağış salı gününden itibaren görülecek.

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