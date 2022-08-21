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Samsun'da eniştesini kurtarmak isterken gölette boğulan öğretmen toprağa verildi

Samsun'un Canik ilçesinde, eniştesini kurtarmak isterken gölette boğulan öğretmenin cenazesi, Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ağustos 2022 18:35
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Alınan bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde imam olarak görev yaptığı öğrenilen Mustafa Balcı (38), eşi Hanife Balcı( 35) ve Gümüşhane'de Türkçe öğretmeni olan kayınbiraderi Ahmet Ceylan (28) dün Çamalan Mahallesi Tahtacılar mevkisine piknik yapmaya gitti.

Serinlemek için gölete giren Mustafa Balcı, boğulma tehlikesi geçirince, eşi ve kayınbiraderi Ceylan, Balcı'yı kurtarmak için gölete girdi. Suda kaybolan üç kişiyi, çevredeki vatandaşlar göletten çıkardı. Ahmet Ceylan, Mustafa Balcı ve Hanife Balcı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ahmet Ceylan ve Mustafa Balcı, müdahaleye rağmen hayatını kaydetti.

İki yıllık evli olduğu öğrenilen Ceylan'ın cenazesi, Çarşamba ilçesi Turgutlu Mahallesi'ne getirildi.

Ahmet Ceylan, mahalle camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığında toprağa verildi.

Mustafa Balcı'nın ise 19 Mayıs ilçesinde ikindi namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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