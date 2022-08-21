6 siyasi parti lideri 6. kez görüştü

Altı muhalefet partisinin toplantılarında İlk turun son buluşması Saadet Partisi ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Liderler kurullar bünyesindeki çalışmaları değerlendirdi. Gündeme ilişkin başlıklar da masadaydı. Görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Toplantıda 6 siyasi parti Cumhurbaşkanı adayı için bir isim belirlemedi.

Yazılı açıklamada ''Geçtiğimiz süreç içinde 'Temel İlkeler ve Hedefler', 'Seçim Güvenliği' ve 'Bazı Ekonomik Kurumların Reformu' komisyonlarının metinlerini kamuoyu ile paylaştık.Diğer komisyon çalışma ve raporlarını da gözden geçirdik. Ayrıca son toplantımızdan bu yana kamuoyunun gündeminde olan güncel ekonomik, iç ve dış siyasi gelişmeleri de değerlendirdik'' ifadelerine yer verildi.

Bir sonraki görüşme CHP'de yapılacak

45 gün aranın ardından 2. Tur görüşmeleri başlayacak. Liderler 2 Ekim Pazar günü CHP'nin ev sahipliğinde biraraya gelecek.

Toplantının ardından Liderlere Ata tohumlarından elde edilen ürünlerle hazırlanmış birer sepet hediye edildi.