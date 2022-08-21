Edirne'de trenin çarptığı kişi öldü
Edirne'de trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ağustos 2022 23:11
Alınan bilgiye göre, Halkalı-Kapıkule seferini yapan trenin makinistleri, Kapıkule Garı istikametine seyir halindeyken bir kişinin raylarda hareketsiz yattığını fark etti.
Makinistlerin durdurmak için fren yapmasına rağmen tren, S.Ç'ye (56) çarptı.
Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.Ç'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Gözaltına alınan makinistler K.B. ve D.Y, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız