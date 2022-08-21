Edirne'de trenin çarptığı kişi öldü

'O dönem' HSK Kurul Başmüfettişiliği, iltisak ve irtibat için destekleyici unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir yargı mensubunun FETÖ ile irtibat ve iltisakının olduğu gerekçesiyle meslekten çıkartılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemini hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.