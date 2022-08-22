22 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları
22 Ağustos 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenecek Matematik Dijital Eğitim Platformu Tanıtım Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demir Kanatların Objektifinden Karma Fotoğraf Sergisi açılış törenine iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan-haziran dönemi iş gücü girdi endeksleri ile haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ve temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor, İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor, Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmalarıyla sona erecek.
(Sivas/19.15/İstanbul/19.15/21.45)
2- Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor maçıyla tamamlanacak.
(Denizli/21.00)
3- Medipol Başakşehir'in yeni transferi Bertrand Traore, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek ve Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katılacağı törende 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza atacak.
(İstanbul/11.00)Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız