Otoda tatlı rekabet: 7 ayda 7,3 milyar dolar kazandı

Pandemide küresel çapta bozulan otomotiv yedek parça tedarik zincirini fırsata çeviren Türkiye, üretimini günden güne artırıyor. Avrupa ve Amerika otomotiv sanayisinin vazgeçilmez bir parçası olma yolunda ilerleyen Türk otomotiv yedek parça sanayisi, yerli otomotiv ana sanayisiyle de tatlı bir yarışa girdi. İhracat gelirlerini artıran sektör, toplam sektör içerisindeki payını artırmak istiyor.

EN ÇOK PLASTİK VE SAC OTO AKSAMI KAZANDIRDI

Bu yılın ilk 7 ayında üretim ve ihracatını yüzde 7 artıran Türk oto yedek parça sanayisi, ihracat gelirini ise 7,3 milyar dolara çıkardı. Avrupa'nın otomotiv üslerine yedek parça temini konusunda dur duraksız çalışan sektör Amerika ve Rusya'dan da yoğun talep alıyor. Yatırımlarını günden güne artıran yedek parça sanayisinde ilk 7 ayda lastik ihracatından 1 milyar 37 milyon dolar, oto camı ihracatından 136 milyon dolar, motor ihracatından 151 milyon dolar, akü ihracatından 300 milyon dolar ve diğer otomotiv parçalarının tümünün üretiminden 5,6 milyar dolar gelir elde edildi. Sektör bu yılı 14 milyar dolarlık ihracatla kapatmak istiyor.

KİLOGRAM DEĞERİNDE ANA SANAYİ FARK ATTI

Türkiye'nin ihracat kilogram fiyat ortalaması, 1,3 dolar seviyesinde. Otomotiv özelinde bakıldığında ise aynı çatı altında yer alan iki ayrı sanayinin ihracat kilogram değerinde ise uçurum bulunuyor. Bitmiş bir otomobilin ihracat kilogram değeri 11 doları aşarken, yedek parça sanayisinin kilogram değeri 6 dolar seviyesinde. Bu durum toplam ihracatta 2 kat fazla çalışan yedek parça sanayisini değer bazında geri düşürüyor. Toplamda ise otomotiv sektörü ihracatını 8 dolar seviyesine indiriyor.

ÇİP KRİZİ BİTİYOR

Çip krizinin etkileri otomotiv sanayisinde silinmeye başladı. Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) Ocak-Temmuz verilerine göre, yerli otomotivci üretimini artırdı. Yılın ilk 7 ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 742 bin 969 adet, otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 434 bin 190 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 770 bin 279 adede ulaştı. Aynı dönemde, otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 3 artarak 526 bin 601 adedi bulurken, otomobil ihracatı ise yüzde 8 azalarak 298 bin 333 adet oldu.

Kapasite kullanımı ilk 7 ayda yüzde 66

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise otomobil ve hafif ticari araçlarda yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 84, otobüs-midibüs grubunda yüzde 33 ve traktörde yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 25 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 20 arttı. Yılın ilk yedi ayında, toplam ticari araç üretimi 308 bin 779 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı ise 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.