MLKP, polislere saldıracaktı! Terörle mücadele ekipleri engelledi

Sınır ötesinde teröristlere darbe üstüne darbe indiren güvenlik güçleri, yurt içindeki hainlere de göz açtırmıyor. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, (Marksist-Leninist Komünist Parti) terör örgütünün silahlı yapılanması içerisinde faaliyet yürüten M.U'yu (23) deşifre etti. Şahsın, İstanbul'da polislere karşı eylem arayışı içerisinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

HÜCREEVİNE BASKIN

Ardından Sultangazi ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. M.U ile evde bulunan E.Y. (36), N.G. (44) ve H.A. (39) gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 adet el bombası, 2 tabanca, 2 adet şarjör, 34 adet 9.19 mm çapında fişek ve çok sayıda bilişim malzemesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.