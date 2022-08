Et ithalatı fiyatta istikrarı sağlar

Tarım ve Orman Bakanlığının geçtiğimiz günlerde, et fiyatlarını dengelemek için verdiği değerlendirilen, 150 bin erkek besilik sığır ithalatı ve erkek kasaplık toklu (koyun) ihracatı izni, üreticiler tarafından da olumlu karşılandı. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, piyasanın bu izinlere ihtiyacı olduğunu söyledi. Tunç "Besilik hayvan ithalatı ülkemizin ihtiyacıydı. Ülkemizde hayvan sayısı artıyor, hayvancılık büyüyor. Hollanda ve ABD de bir yandan ithalatçıyken, bir yandan ihracatçı. İthal ediyor olmamız demek, ülkemizde hayvan olmadığı anlamına gelmiyor. Yem konusunda sıkıntı var. Süt ırkı hayvanlarla besicilik yaptığımızda maliyetler artıyor. Maliyetler arttığında bu da tüketiciye yansıyor. Süt ırkına çok yem yedirince pahalıya mal oluyor, pahalıya mal edince de üreticinin ucuza satma durumu söz konusu olmuyor. İthal edeceğimiz hayvanlar ise etçil ırklar. Besici, etçil ırkları besleyip et sanayisinde kullanacak. Yemde dışarıya bağlı olduğumuzdan, ithalat kararı, hem üretici hem de tüketici adına doğru ve yerinde bir karar" dedi.

FİYATLAR STABİL OLUR

İthalat kararının fiyatlara etkisini de değerlendiren Tunç "Üreticinin şu anda sattığı fi yatlar, yerinde ve makul. Üreticinin bu fi yatların altında satması, zarar etmesi ve işin sürdürülemez hale gelmesi demek. Bu adımlarla indirim gelmeyebilir ama fi yatlar, stabil ve sürdürülebilir olur. Biz de fi yatların düşmesini isteriz. Yem fi yatları, girdi maliyetleri düşerse elbette et fi yatları da düşsün. Fiyatların düşmesi bir yana, en azından yükselmemesi insanları mutlu eder diye düşünüyorum" diye konuştu.

IRKLARI VERİMLİ HALE GETİRMELİYİZ

Hayvan ırklarını verimli hale getirmek için çalışılması gerektiğini söyleyen Tunç "Bu çerçevede çalışmalar olduğunu biliyorum. Örneğin, bir hayvandan 250 kilogram et alırken, bunu 300 kilograma çıkardığımızda aynı yemle 50 kilogram fazla et almış oluyoruz. Böylece yem maliyetleri düşerken, et verimi de artmış olacak" ifadelerini kullandı. Tunç, başka ithalatlar için izin çıkıp çıkmayacağını yorumlamak için henüz erken olduğunu da söyledi.

ÜLKEYE DÖVİZ GİRECEK

Koyun ihracatına izin verilmesiyle ilgili de konuşan Tunç "İhracat yapılması da üretici adına sevindirici bir haber çünkü kuzuda ciddi anlamda bir üretim fazlamız vardı. Canlı da gönderilebilir, et de gönderilebilir. Nihayetinde ülkemize bir döviz girişi olacak" açıklamasını yaptı.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ