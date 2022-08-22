Benzine zam bekleniyor...

Benzin grubuna 23 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

Fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilecek

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.34 TL'den satılıyor.