Diyanet, ofisleri daire başkanlığı yapıp, tedviren atama yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılında Başkanlık Olu'uyla merkezde "Ofisler" taşrada "Bölge Hukuk Büroları" kurmuştur.

Başkanlık, kurulan Ofisleri 15/06/2022 tarihi itibariyle Daire Başkanlığına dönüştürmüştür.

Daire Başkanlığının Kanunla kurulması gerekirken Başkanlık Oluruyla kurulması diğer bakanlık ve kurumlarda emsali olmayan bir uygulamadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Selami AÇAN tarafından, Başkanlığın internet sayfasından yapılan açıklamada "Bu sürecin başından itibaren desteğini esirgemeyen ve bu süreci neticelendiren Muhterem Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali ERBAŞ Hocamıza, fikirleri ve katkılarıyla süreci yakından takip edip bizlere destek olan kıymetli Başkan Yardımcımız Dr. Burhan İŞLİYEN ile İnsan Kaynakları Genel Müdürümüz Akif PUSMAZ'a şükran ve minnet duygularımızı sunuyor, teşkilatımız ve milletimiz için hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.?" denildi.

Başkanlık Oluruyla kurulan daire başkanlıkları şu şekildedir:

1) Adli ve İdari Davalar Daire Başkanlığı,

2) Mevzuat ve Hukuki Rehberlik Daire Başkanlığı,

3) Hukuki Mali ve İdari İşler Daire Başkanlığı.

Bu daire Başkanlıkları usulüne göre kurulmadığı için asaleten veya vekaleten atama yapılması mümkün değildir. Bu nedenle Haziran ayı itibariyle Daire Başkanlığına tedviren görevlendirme yapılmıştır.

Başkanlığın diğer hukuk müşavirliklerinde emsali olmayan bir uygulama ile Başkanlık Oluruyla daire başkanlığı kurması ve bu daire başkanlıklarına tedviren görevlendirme yapması, bozulan idari yapılanmaya bir örnek olarak gösterilmektedir.