Ucuz konut için gelir sınırı ne olacak? İşte TOKİ evleri için gelir şartları

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini Başkan Erdoğan açıklayacak. Evi olmayan vatandaşa uygun taksitlerle konut satılacak. Yeni evlenenlere, gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınları ile gazilere özel kota ayrılacak. Ayrıca uygun fiyat ve taksitlerle ev sahibi olmak isteyenler için şartlar da belirlendi. Buna göre tüm illerde gelir sınırı arttırılırken İstanbul için bu rakam farklılık gösteriyor

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde geri sayım başladı. Edinilen bilgilere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan dev projenin tüm detaylarını 13 Eylül'de vatandaşa açıklayacak. Proje kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa konut, arsa ve işyeri; 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulacak. 81 ilde inşa edilecek sosyal konutlar; yatay mimari, sıfır atık uyumlu, iklim dostu malzemeler, yenilenebilir enerji sistemi gibi özelliklere sahip olacak. İşte ev fiyatları ve kiraları düşürecek tarihi konut projesinde kritik aşama ve detaylar...

HER 5 GENÇTEN BİRİNE EV

Dev konut hamlesi kapsamında dar gelirliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve emekliler de ayrı kota içinde değerlendirilecek. Gelen yoğun talep üzerine toplam konut sayısının yüzde 20'si gençlere ayrılırken, yüzde 20 için de emekli vatandaş için kota ayrıldı. Anadolu şehirleri ve İstanbul'da kişilerin gelir sınırı ve daha önce ev sahibi olmaması koşullarının aranacağı kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.

Vatandaşın dört gözle beklediği kampanya kapsamında konut sayısı illerden gelen talebe göre şekillenecek. Büyük şehirler başta olmak üzere 81 ilde 450-500 bin konut ve işyeri yapılması planlanıyor.

İŞLETMELERE SANAYİ TESİSLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle yürütülecek yüzyılın projesinde sosyal konutun yanı sıra üretim ve istihdamı artırmak amacıyla küçük ve orta ölçekli işletmeler için sanayi tesisleri inşa edilip; vatandaşa uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla satılacak.

20 YIL VADELİ SATIŞ

Sosyal konut anlayışıyla yürütülecek projede vatandaş uzun vadelerle düşük taksitlerle işyeri sahibi olacak. Edinilen bilgilere göre yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşa kira öder gibi işyeri sahibi olması için 20 yıl vadeli ödeme koşulu sağlanması planlanıyor.

ALTI GRUBA ÖZEL KONTENJAN AYRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Vatandaşımıza en iyisini sunmak için gece-gündüz çalışıyoruz.

Yüzyılın projesinde tarih 13 Eylül! Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini açıklayacak" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında projeye ilişkin detaylar da veren Bakan Kurum, kampanyada konut, konut arsası ve sanayi sitelerinin de olacağını belirterek yeni evlenenler, gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları- gaziler için özel kontenjan olacağını söyledi.

HİÇ EVİ OLMAYAN ALACAK

Dev kampanya kapsamında sadece hiç evi olmayan vatandaşın kullanımına açılacak Hazine arazileri, yine vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda uzun vadeli ödeme koşullarıyla satışa çıkarılacak. Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek.

İsteyenler ise müteahhitlerle anlaşacak. Altyapıya sahip arsaların Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Tuzla, Çatalca gibi bölgelerde satışa çıkarılması planlanıyor.

İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde arsa üretimi için çalışmalar devam ediyor.

SON DAKİKA | UCUZ TOKİ EVLERİ İÇİN GELİR SINIRI BELİRLENDİ! İŞTE ŞARTLAR

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde ucuz ev sahibi olmak isteyenler için başvuru için gelir sınırı 14 bin liraya çıktı. Bu sınır İstanbul için 16 bin lira olarak uygulanacak.

SEDA TABAK