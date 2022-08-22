Yüksekten düşerek ölen işçiye emniyet kemeri takmaya çalıştılar

İş güvenliği uzamanı tarafından "sorumluluğu işçiye yüklemek" adına yaptığı söylenen harekete işçinin arkadaşları izin vermedi. İş güvenliği uzmanı, ölen işçiye emniyet kemeri takmaya çalıştı, diğer işçiler ile iş güvenliği uzmanı arasında arbede yaşandı.

Limter İş'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

"Bu alçak düzene birlikte son verelim! Yalova Sefine Tersanesinde yüksekten düşerek ölen Yasin Demirdağ'a İş güvenliği kendini kurtarmak için emniyet kemeri giydirmeye çalışırken işçi arkadaşları müdahale ediyor"

denildi.