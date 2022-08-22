Altının gram fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.013 lira seviyesinde işlem görüyor

Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 1.017,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 1.013 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.662 lira, Cumhuriyet altını da 6.787 liradan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.738 dolardan işlem görüyor.

Analistler, geçen hafta ön planda olan enflasyon ve resesyon ikileminin para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırdığını belirterek, buna paralel devam eden küresel dolar talebinin altın fiyatlarını baskıladığını söyledi.

Bu hafta, perşembe günü başlayacak olan Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda merkez bankası yetkililerinin yapacağı değerlendirmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, açıklamalarda gelecek dönem para politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.