Meslektaşları Gaziantep'teki kazada yaşamını yitiren muhabirleri anlattı

Muğla'daki kazada 2 eski belediye başkanı ile 1 profesör, 5 kişi öldü
Muğla'daki kazada 2 eski belediye başkanı ile 1 profesör, 5 kişi öldü
Kazalarda yol kusuru var mı? Bakan Karaismailoğlu açıkladı
Kazalarda yol kusuru var mı? Bakan Karaismailoğlu açıkladı
TMO fındık alımlarına başladı
TMO fındık alımlarına başladı
Euro-dolar yine parite seviyesine geldi
Euro-dolar yine parite seviyesine geldi
Altının gram fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
2022 KPSS Ön Lisans geç başvuru günü ne zaman?
2022 KPSS Ön Lisans geç başvuru günü ne zaman?
Ucuz konut için gelir sınırı ne olacak? İşte TOKİ evleri için gelir şartları
Ucuz konut için gelir sınırı ne olacak? İşte TOKİ evleri için gelir şartları
Benzine zam bekleniyor...
Benzine zam bekleniyor...
Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda frenler neden tutmadı?
Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda frenler neden tutmadı?
Kabine toplanıyor...Market fiyatları ve faiz indirimi masada
Kabine toplanıyor...Market fiyatları ve faiz indirimi masada
6'lı masa ortak aday çıkaracak: İkinci tur 2 Ekim'de
6'lı masa ortak aday çıkaracak: İkinci tur 2 Ekim'de
Mardin Derik'teki kazada gözaltına alınan 2 tır sürücüsü tutuklandı
Mardin Derik'teki kazada gözaltına alınan 2 tır sürücüsü tutuklandı
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Bakan Soylu: Kazalarla ilgili soruşturmalar çok yönlü sürüyor
Bakan Soylu: Kazalarla ilgili soruşturmalar çok yönlü sürüyor
Anadolu Üniversitesi AÖF programları yüzde 100 doldu
Anadolu Üniversitesi AÖF programları yüzde 100 doldu
Gürcüler, o ile 'sıvı yağ' için geliyor
Gürcüler, o ile 'sıvı yağ' için geliyor
15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Yağışlar hafta ortasında geri dönüyor
Yağışlar hafta ortasında geri dönüyor
Bakanlık izin verdi: 150 bin baş sığır ithal edilecek
Bakanlık izin verdi: 150 bin baş sığır ithal edilecek
TOKİ'nin sosyal konut projesinin detaylarında tarih belli oldu
TOKİ'nin sosyal konut projesinin detaylarında tarih belli oldu
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde neler var?
Üniversite zamları için emsal karar: En fazla yüzde 79,60 zam
Üniversite zamları için emsal karar: En fazla yüzde 79,60 zam
MB piyasaları şaşırttı: İşte faiz indiriminin arka planı
MB piyasaları şaşırttı: İşte faiz indiriminin arka planı
Düğüne katılanlar bekçilere saldırdı: 1 bekçi şehit, 4 bekçi yaralı
Düğüne katılanlar bekçilere saldırdı: 1 bekçi şehit, 4 bekçi yaralı
Mardin'deki kazada bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 20'ye yükseldi
Mardin'deki kazada bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 20'ye yükseldi
Hasta mahküma tahliye umudu
Hasta mahküma tahliye umudu
Erdoğan üzüm alım fiyatını Manisa'dan duyurdu
Erdoğan üzüm alım fiyatını Manisa'dan duyurdu
Gaziantep'te meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
Gaziantep'te meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
TOGG'un fabrikasının açılacağı tarih belli oldu!
TOGG'un fabrikasının açılacağı tarih belli oldu!
Gazeteci, sağlıkçı ve itfaiye eri dahil 16 kişi kazada hayatını kaybetti
Gazeteci, sağlıkçı ve itfaiye eri dahil 16 kişi kazada hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meslektaşları Gaziantep'teki kazada yaşamını yitiren muhabirleri anlattı

AA kameramanı Kemal Karagöz: Güler yüzlü, mütevazi oldukça saygılılardı. Hiç kimseyi kırmazlardı. İnsanın inanası gelmiyor. Basın camiamızın başı sağ olsun

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ağustos 2022 11:36
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Gaziantep'te kaza yapan araca müdahale edenlere yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatlarını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'i meslektaşları anlattı.

İHA çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver ile aynı kentte görev yapan meslektaşları, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Kemal Karagöz, olayı duyunca çok üzüldüğünü söyledi.

Arkadaşlarının hayatlarını kaybettiğini öğrendiklerinde inanamadıklarını anlatan Karagöz, "Sevdiğimiz arkadaşlarımızdı. Gaziantep'te birçok habere kendileriyle gittik. Birçok kez beraber yemek yedik, oturup haber yaptık. Allah rahmet eylesin, ailelerine Allah sabır versin." dedi.

Karagöz, Muhammed ve Umut'un camiada çok sevildiğini ifade ederek, "Güler yüzlü, mütevazi oldukça saygılılardı. Hiç kimseyi kırmazlardı. İnsanın inanası gelmiyor. Basın camiamızın başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Diyecek bir söz bulamıyorum. Düğümlendik, çok üzüldük. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

- "İkisi de hayat doluydu"

AA muhabiri Adsız Günebakan ise trafik kazası ihbarıyla olay yerine gittiğini belirterek, zor bir gün yaşadıklarını aktardı.

Umut ve Muhammet'in sürekli sahada beraber çalıştıkları meslektaşları olduğunu belirten Günebakan, "İkisi de hayat dolu, ikisi de gencecik, çok iyi insanlardı. İkisi de bu dünyada iyi birer iz bırakmışlar. Çünkü arkalarından herkes güzel şeylerle anıyor kardeşlerimizi." diye konuştu.

- "Acımız çok büyük"

Gazeteci Mikail Tanrısever de meslektaşlarının hayat dolu olduklarını anlatarak, arkadaşlarına Allah'tan rahmet ailelerine sabır diledi.

Abdulkadir ve Umut'un sigara dahi kullanmayan pırıl pırıl gençler olduğunu dile getiren Tanrısever, iki genç arkadaşını şöyle anlattı:

"İki hafta önce Muhammed ziyaretime gelmişti. Güzel bir fotoğraf makinesi almış, sevinçten kıpır kıpırdı. Makinesiyle 'fotoğrafımı çeker misin?' demişti, belki de o son fotoğrafıydı. İyi ki de çekmişim. Umut da aynı keza hayat dolu biriydi. Üniversiteden beri hep işlerinde başarılıydı. Acımız çok büyük, ne diyeceğimi bilemiyorum. Onun başına gelen yarın bizim başımıza da gelebilir. Bu meslek böyle ama şuna inanıyorum ki onlar iyi niyetiyle, salih davranışlarıyla oradalardı. Yardım için ordalardı bundan dolayı hayatlarını kaybettiler. Demek ki Rabb'im bizden daha çok sevmiş diyorum. Mekanları cennet olsun."

- "Kendimi sanki bir rüyadaymış gibi hissediyorum"

Gazeteci Bermal Baran da kelimeleri bir araya getirmekte zorlandığı 2 gün yaşadıklarını ifade etti.

KAPAT [X]

İki arkadaşının da kendisini sürekli geliştiren kişiler olduğunu belirten Baran, "Abdulkadir Muhammet ile çok samimiydim, adliye muhabiriydi. Her adliyeye gittiğimde onu görüyordum. Şimdi adliyeye gittiğimde onu göremeyecek miyim diye düşünüyorum. Kendimi sanki bir rüyadaymış gibi hissediyorum. Gerçekten bu arkadaşlarımızın meslekte olması gerekiyordu, çok erken bir kayıp verdik." diye konuştu.

Baran, gazetecilerde hep, "önce gazetecilik mi, insanlık mı" tartışmasının yaşandığını hatırlatarak, hem Muhammet'in hem de Umut'un vicdanın sesini dinlediğini kaydetti.

- "Meslek hayatımda yaptığım en zor haberdi"

Demirören Haber Ajansı muhabiri Kadir Güneş ise kazayı duyar duymaz yola çıktığın anlatarak, meslektaşlarının ölüm haberini alınca çok üzüldüklerini söyledi.

"Meslek hayatımda yaptığım en zor haberdi" diyen Güneş, şöyle konuştu:

"Bir yandan televizyon kanallarına canlı bağlantılar yaparken diğer yandan da görüntü, fotoğraf ve haber akışı sağlıyordum. Kendi meslektaşlarımın ölüm haberlerini yazdık. Televizyonlara ölüm haberlerini anlattık. Bizim için üzücü bir gündü. Çok üzüldük. Özellikle Muhammed Abdulkadir ile Gaziantep'te birçok haberde birlikte çalışıyorduk. Hemen hemen her gün telefonla konuştuğumuz ve birbirimizin hatırını sorduğumuz zamanlar oldu. Birlikte birçok habere gittik. Kendisini kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz."

Meslektaşlarının Şanlıurfa'ya canlı yayına gittiklerini ve o sırada kazayı görünce yardım etmek için durduklarını ifade eden Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Haber amaçlı orada bulunmuyorlardı. O sırada geriden gelen otobüsün kayması sonucunda meslektaşlarımız hayatlarını kaybetti. Bizim meslek hayatımızda zaten önce insan sonra gazeteci olmak gibi bir kavram var. Muhammed, bu durumu tam anlamıyla tüm Türkiye'ye göstermiş oldu."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
42 yaşındaki Yattara'ya davullu zurnalı karşılama!
42 yaşındaki Yattara'ya davullu zurnalı karşılama!
Şimdiye kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi
Şimdiye kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi
Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanan yüzlerce genç Konya'yı ziyaret etti
Yurtlardaki ücretsiz konaklamadan yararlanan yüzlerce genç Konya'yı ziyaret etti
Trafik facialarında ihmal nerede?
Trafik facialarında ihmal nerede?
Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda frenler neden tutmadı?
Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda frenler neden tutmadı?
Otoda tatlı rekabet: 7 ayda 7,3 milyar dolar kazandı
Otoda tatlı rekabet: 7 ayda 7,3 milyar dolar kazandı

Bu Habere Tepkiniz

Diyanet, ofisleri daire başkanlığı yapıp, tedviren atama yaptı

Diyanet, ofisleri daire başkanlığı yapıp, tedviren atama yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 tarihinde oluşturduğu Ofis'leri, Başkanlık Olur'uyla Daire Başkanlığına dönüştürdü, daha sonra da buraya tedviren görevlendirme yaptı.
5510 kapsamında olan memurlarda isteğe bağlı sigortalılık

5510 kapsamında olan memurlarda isteğe bağlı sigortalılık

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar isteğe bağlı sigortalı olabilirler, ancak fiilen memurluk yapılmadan kazanacakları bu süreleri esnaflık statüsünde geçen süre olarak değerlendirilir.
Bereketi içinde,

Bereketi içinde,

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=genelbagis
'O dönem' HSK Kurul Başmüfettişiliği, iltisak ve irtibat için destekleyici unsur sayıldı

'O dönem' HSK Kurul Başmüfettişiliği, iltisak ve irtibat için destekleyici unsur sayıldı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir yargı mensubunun FETÖ ile irtibat ve iltisakının olduğu gerekçesiyle meslekten çıkartılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun işlemini hukuka uygun bulan Daire kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi uygulamalarında haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?

Yaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi uygulamalarında haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerden alanı atölye ve laboratuvar olanların, yarıyıl ve yaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi uygulamalarında haftada kaç saate kadar ders görevi alabileceklerine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Kariyer merkezine alımlar istihdam kapısı olmamalı!

Kariyer merkezine alımlar istihdam kapısı olmamalı!

Batman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezine Tarih alanından öğretim görevlisi alıyor!
Afla dönenlerin askerlik tecilleri nasıl yapılacak?

Afla dönenlerin askerlik tecilleri nasıl yapılacak?

Bilindiği üzere, geçtiğimiz günlerde ek gösterge paketiyle birlikte 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 83 üncü madde ile öğrenci affı yeniden hayata geçirilmiştir.
6 ile yeni milli eğitim müdürü atandı

6 ile yeni milli eğitim müdürü atandı

19 Ağustos 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
İDDK, Telekom personelinin açtığı 40+40 davasını sonuçlandırdı

İDDK, Telekom personelinin açtığı 40+40 davasını sonuçlandırdı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Telekomda görev yapmakta iken diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılan personelin ark tazminatına ilişkin 2010 yılında açılan davada kararını verdi.
Danıştay, yeniden atamada yayın şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesini uygun buldu!

Danıştay, yeniden atamada yayın şartını taşımayan öğretim üyesinin ilişiğinin kesilmesini uygun buldu!

Danıştay Sekizinci Dairesi, yardımcı doçentin yeniden atama döneminde yayın yapma koşulunu taşımadığı gerekçesiyle ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi 20 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 23 Eylül 2022.
MasterChef Türkiye 48.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 48.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 48.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 22 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi 85 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022.
Okul bahçesinde eğlence vakti

Okul bahçesinde eğlence vakti

Bursa Büyükşehir Belediyesi?nin geçtiğimiz sene başlattığı ?Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar? projesiyle bu yaz tatilinde de okul bahçeleri adeta tatil köyüne dönüştürüldü.