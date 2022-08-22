Rusya: Dugina'nın öldürülmesinin ardında Ukrayna özel servisi olduğunu tespit ettik
Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ağustos 2022 14:58
Rusya Federal Güvenlik Servisi, Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız