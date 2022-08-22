13 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan eski kaymakama tahliye

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, Sinanoğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianameyi kabul eden 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutukluluk durumunu değerlendirdi.

Sanığın üzerine atılı suç için istenilen cezanın üst ve alt sınırı, mağdurların şikayetten vazgeçtiklerine ilişkin dilekçesi, bilirkişi raporundaki kusur durumları, tutuklulukta geçirilen süre ve orantılılık ilkelerini değerlendiren mahkeme, Sinanoğlu'nun tahliyesine karar verdi.

Kararla Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen Sinanoğlu'nun, tutuksuz yargılanmasına 7 Aralık'ta başlanılacak.

Sinanoğlu'nun kullandığı 72 EP 436 plakalı cip, 15 Temmuz'da Batman-Diyarbakır kara yolunda araçlar için yeşil ışık yandığı esnada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammed Çelik'e çarpmış, yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istenen Sinanoğlu, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.