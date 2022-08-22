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Kahramanmaraş'ta 'Mahir Ünal'a protesto' iddiasına yalanlama

Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Hayri Kale, "Elbistan'da Mahir Ünal'a protesto" iddiasına ilişkin, "Elbistan muhtarları Mahir Ünal'a tavır almış gibi pozisyon yaratıldı. Kesinlikle yalandır, yalan haberdir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ağustos 2022 17:19
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Kahramanmaraş'ta 'Mahir Ünal'a protesto' iddiasına yalanlama

Elbistan'daki mahalle muhtarları, ilçe merkezindeki İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı'nda, bazı mahalle muhtarları ile AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal arasında tartışma çıktığı iddiasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Kale, 19 Ağustos Cuma günü Ünal'ın ilçeyi ziyaret ettiğini hatırlatarak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İlçedeki muhtarların Mahir Ünal'a karşıymış gibi bir haber çıktığını aktaran Kale, şöyle devam etti:

"Biz Elbistan muhtarları olarak şu an buradayız ve öyle bir olay yok. Her zaman Mahir bakanımın yanındayız. Ne zaman arasak ulaşıyoruz. Memlekete yapmış olduğu hizmetler de belli. Elbistan'da daha önceki siyasetçilerin yapmış olduğu işler de belli. Bir keresinde 20 muhtarımızla Elbistan'da yanına gittik. Evine kadar davet etti, mesai başlayınca sorunlarımızı çözdü. Ulusal basın konuyu araştırmadan, arkalarında kim varsa bilmiyorum ama yapılan haberde Elbistan muhtarları Mahir Başkan'a tavır almış gibi pozisyon yaratıldı. Kesinlikle yalandır, yalan haberdir. Muhtarlar olarak kınıyoruz. Mahir Bey'den de her zaman memnunuz."

- "Her zaman yanımızda"

Geçit Mahalle Muhtarı Kadir Küçük de AK Parti Grup Başkanvekili Ünal ile daha önce birçok kez görüştüklerini belirterek, "Allah razı olsun kendisinden bizim köye küçük bir sel gelmişti. Beni bizzat aradı, köyle ilgilendi ve sorunlara anında müdahale ettirdi. Bizim hiçbir problemimiz olamaz. Her zaman yanımızda. Her şeyde yardımımıza koşuyor. Her gelmesinde yanına gidiyoruz. Sosyal medyada böyle linç girişimi olmuş ama kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Bunlar yalan haberdir. Elbistan'a çok hizmetleri var." dedi.

- "Biz kendisinden razıyız"

Karaelbistan Mahalle Muhtarı Veli Çınar da Elbistan'da yapılan toplantıda kendisinin de olduğunu belirterek, "Toplantıda gördüklerimi iki gün önce televizyonda görünce şaşırdım. Biz zaten gördüklerimizi anlatıyoruz. Vekilimizden Allah razı olsun. Biz kendisinden razıyız, çok memnunuz. Algı operasyonu yapıp da karalama kampanyası yapmasınlar. Biz zaten içinde yaşadığımız için olan neyse onu anlatıyoruz. Allah kendisini başımızdan da eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Gündere Mahalle Muhtarı Ali Köse ise köylerine iki defa sel geldiğini ve Mahir Ünal'ın ilgilenmesiyle sıkıntılarının hemen giderildiğini söyledi.

Esentepe Muhtarı İdris Şafak da Mahir Ünal'ın bölgelerine yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ettiğini dile getirerek, "Sosyal medyada ve basında çıkanlar birtakım provokasyondur. Muhtarlar her zaman Mahir Bey'in yanındadır. Her muhtarın siyasi görüşü farklı olabilir. Bütün muhtarlarımız kendisinin yanındadır." şeklinde konuştu.

Tapkırankale Mahalle Muhtarı İbrahim Mavi de Mahir Ünal'ın mahallelerine birçok hizmeti olduğunu anlattı.

- "Gördüğüm haberlere şaşırdım"

Akarca Mahalle Muhtarı Hacı Güneş ise Elbistan'da Cuma günü yapılan toplantının güzel bir havada geçtiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Muhtarlar Mahir Bey'in konuşmasından memnundu, Mahir Bey ise muhtarların konuşmasından. Birtakım gruplar organize olmuşlar galiba biz de anlamadık. Gördüğüm haberlere şaşırdım. Böyle bir şey olabilir mi? Bizimle özel olarak ilgilenen, sohbet etmek için meclise davet eden birine 'muhtarlar sayın vekili yuhalamış' diyorlar veya Mahir Ünal 'muhtarları kovmuş' diyorlar. Bunlar kesinlikle yalandır. O gün ben ve birçok Elbistan mahalle muhtarı hepimiz bir aradaydık. Bizi çok güzel ağırladı. Biz de kendisini çok güzel ağırladık. Çamur at izi kalsın demek bu propaganda. Biz bunu Elbistan Diş Hastanesi açılışında da gördük. Orada da yapmış olduğu espriyi çok büyük bir olay gibi basına yansıttılar. Burada söylenenler kesinlikle yalandır. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün muhtarlar olarak burada söylediğimiz tek şey vardır. Biz Mahir vekilimizden memnunuz, o da bizden memnun. Kesinlikle öyle bir şey yoktur."

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Çiçek Mahalle Muhtarı Ergül Bozkuş da AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'ın kendilerini birçok kez ziyaret ettiğini kaydederek, "Bu dedikodulara kimse inanmasın. Bir saate yakın köyümüzün sorunlarını dinledi. Eksik ne varsa ona da direkt cevap verdi. Bütün muhtarlar Mahir Bey'den memnundur. Çok teşekkür ediyorum. 2023'te de vekillerimizin arkasındayız." diye konuştu.

Battalgazi Mahalle Muhtarı Arif Yılmaz ise asılsız haberlerle olumsuz algı yapmaya çalışanları kamuoyundan özür dilemeye davet etti.

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