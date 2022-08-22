Telefonuyla mesajlaşan otobüs şoförü yolcuların canını hiçe saydı
Ankara'dan Bartın'a seyir halinde olan yolcu otobüsünün şoförünün seyir halindeyken cep telefonuyla mesajlaşması otobüsteki yolcular tarafından görüntülendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 22 Ağustos 2022 17:35
Ankara'dan Bartın'a seyir halinde olan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında cep telefonu ile mesajlaşırken görüntülendi.
Bir yolcu tarafından kaydedilen o anlara ait görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız