Otomobil hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 4 ölü
Batman'ın Hasankeyf ilçesi yakınlarında otomobille hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada, Irak uyruklu 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ağustos 2022 18:30
Hasankeyf Köprüsü girişinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen Irak plakalı otomobille, 21 AAL 22 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki 2 kişi olay yerinde ikisi de kaldırıldıkları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız