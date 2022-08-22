Bolu ve Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, önümüzdeki 2 saatlik periyotta, Ankara'nın Nallıhan ilçesi ile Bolu il merkezi ve batı ilçelerinde gök gürültülü sağanağın, yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.