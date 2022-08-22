Gaziantep'te FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ile örgüt mensuplarının yakalanması için yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.Y'ı yakaladı.

Hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.