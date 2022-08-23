Bir kişiye özel kadro hikayesi ve iki soru

İşte bu duruma inanmayan arkadaşlar için sizlere yakın zamanda yaşanmış bir örneği özet bir şekilde paylaşalım:

-Harran Üniversitesi tarafından 19 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de Siverek Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına "Sağlık Yönetimi, Hemşirelik, Ebelik, Sosyoloji veya Bilgi Belge Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Sağlık Yönetimi, Hemşirelik, Ebelik, İletişim ve Toplumsal Dönüşüm veya Bilgi Belge Yönetimi anabilim dallarının birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak ve belgelendirmek kaydıyla Yükseköğretimde en az 3 (üç) yıl ders verme deneyimine sahip olmak." şartıyla öğretim görevlisi alımı yapılmak üzere ilan yapılmıştır.

-Anılan ilan her ne kadar birçok bölüme/alana başvuru imkanı vermiş gibi görünse de; ders verme tecrübesiyle müracaatları olabildiğince sınırlandırmayı amaçlamıştır. Ayrıca, ilanda yer verilen ve ülkemizde sadece Gaziantep Üniversitesinde bulunan "İletişim ve Toplumsal Dönüşüm" alanına dikkatlerinizi çekmenizi isteriz.

-Hal böyle olunca, ön değerlendirme sonuçlarına göre ulusal düzeyde ilanı yapılan bir öğretim görevlisinin yazılı sınavına yalnızca iki kişi çağrılmıştır. (Bu duyuruya ne hikmetse üniversite ana sayfasından 22 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla erişilememektedir)

-Yazılı sınav sonucunda kişisel verilerin korunması ilkesine uygun olarak AH*** YI**** olarak maskeli şekilde belirtilen aday 80 puan alarak asıl olarak ilan edilmiştir.

Buraya kadar "görüntüde" her şey olağan ve mevzuata uygun şekilde ilerlemiştir.

Ancak, bir öğretim görevlisi ilanına yalnızca nasıl iki kişi girdiğine dair şüphelerimiz artması üzerine ilan şartı üzerinden tarama yaptığımızda kazanan adaya dair bazı bilgilere doğrudan erişmiş olduk.

Halihazırda kazanan aday;

- Şanlıurfa'da bir kamu kuruluşunda Müdür olarak çalışmaktadır.

-İlanda disiplinler arası bir alan olarak başvuru imkanı verilen "İletişim ve Toplumsal Dönüşüm" alanında tezli yüksek lisans yapmıştır.



-Kadronun ilan edildiği Siverek Meslek Yüksekokulunda daha önce ders vermiştir.



Özetle, önce alınacak aday için tüm koşullar oluşturulmuş, sonra ona uygun ama başkaca bölümler yazarak göze batmayacak şekilde bir ilan verilmiş, bunun sonucunda sınava iki kişi çağrılmış ve aday sınavda başarılı bulunarak atanmaya hak kazanmıştır.

Şimdi, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK'e hocamıza iki soru soralım.

Kıymetli Hocam; TÜBİTAK Bilim Ödüllü alanında oldukça başarılı bir akademisyensiniz.

Yukarıda kısaca özetlediğimiz bu durum akademik teamüllere ve etik ilkelere uygun mudur ?

Sizce de bu alımda bir kayırmacılık yapılmış mıdır ?