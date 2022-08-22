Site yöneticileri ile kafe sahipleri arasındaki kavgada 23 tutuklama
İstanbul Küçükçekmece'de 13 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden 23'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Ağustos 2022 23:58
Halkalı Merkez Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bir sitenin yöneticileri ile kafe sahipleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, silah ve bıçağın da kullanıldığı, 13 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı belirlenen 27 şüpheliden 23'ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Dört şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Gözaltındaki 23 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız