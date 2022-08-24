Yaz tatilinde açılan DKY'da öğretmenlere hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 09.08.2022 tarih ve 54889204 sayılı sayılı görüş yazısında; "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 11'inci maddesinde; "Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dahil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği üzere hükümde, hazırlık ve planlama görevi karşılığında ödenmesi öngörülen ek ders ücretinin belirli bir dönemde ödenmesi yönünde herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

Bu çerçevede, yaz tatili döneminde yapılan yaz okulu kapsamında destekleme ve yetiştirme kurslarında görevlendirilen öğretmenlerin fiilen okuttukları derslerin, haftada 3 saati geçmemek şartıyla hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir." açıklamasında bulunmuştur.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR