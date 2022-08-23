Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için konut fırsatı

-Suriye krizinde insani bir politika yürüten Türkiye, sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşünü hedefliyor. Dönüşe zemin hazırlamak için Suriye'nin kuzeyini düzenlediği askeri harekatlarla terörden arındıran Türkiye, bu doğrultuda güvenli bölgeler oluşturdu. Bu sayede bugüne kadar 518 binden fazla Suriyeli ülkesine döndü. Geri dönüşlerin sürekli ve kalıcı olması için son olarak

1 milyon kişiyi kapsayacak 200 bin kalıcı konut çalışması başlatıldı. İçişleri Bakanlığı öncülüğünde Cerablus, El-Bab ve Rasulayn bölgelerinde bağışlarla kalıcı konut inşaları sürüyor.

İLK ETAPTA SONA DOĞRU

Bakanlık, kalıcı konutlarla birlikte sanayi siteleri, tarımla ilgili planlama, okul ve hastane gibi sosyal donatı alanları olan projedeki hazırlıklarda önemli bir safhaya geldi. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, coğrafi şartlara uygun 6 bin 660 kalıcı konutun inşaası devam ederken, konutların ilk etabının bu yıl sonuna doğru tamamlanması planlanıyor. Evler gönüllü geri dönecek Suriyelilere verilecek. Ancak bu kişilerin 10 yıl boyunca kendilerine teslim edilecek konutta kalması gerekecek. İntifa hakkıyla 10 yılın sonunda kişi halen o evde otuyorsa o ev aileye verilecek.

YÜZDE 70'İ "DÖNERİZ" DEDİ

Suriyeli sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri ve dini liderlerle temasları sürdüren bakanlık yetkilileri, gönüllü geri dönüşler için toplantılar gerçekleştiriyor. Suriyelilere gönüllü dönüş için yapılan ankette katılımcıların yüzde 70'inin "döneriz" dediği ifade ediliyor. Geri dönüş için yoğun bir talebin olduğu belirtilirken, ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, kalıcı konutlar için başvurularını önümüzdeki günlerde yapabilecek. Bu yılın sonunda ilk kalıcı konutların tamamlanması ile birlikte dönüşlerin hızlanması öngörülüyor.

38 bin briket ev daha yapılacak

Bölgede kalıcı konutların yanı sıra acil çözüm için briket evler de inşa ediliyor. Şu ana kadar 62 bin 145 briket ev tamamlandı. Bölgedeki Suriyeliler bu evlere yerleştirildi. Briket evlerde hedef 100 bin 803. Üç ay içinde 38 bin 658 briket evin daha inşa edilmesi planlanıyor. Bu sayede çadırlarda yaşayan Suriyeliler de önümüzdeki kışı korunaklı evlerde geçirecek.

Yasemin Asan