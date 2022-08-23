e-Devlet'te 'Fatih Terim' yoğunluğu

İsim ve soyisminde değişiklik yapmak isteyenler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü son başvuru tarihini açıkladı.

24 Aralık'a kadar isim değişikliği yapılabilecek

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre,

"vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı"

değişikliği başvuruları, E-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

19.756 kişi Fatih Terim olmak istiyor

Galatasaray taraftarı için bir efsane olan teknik direktör Fatih Terim hayranlığı ise bu başvurularda bir kez daha ortaya çıktı. İsim soyisim değişimi için başvuruların başladığı günden bu yana 19.756 kişi, ismini ve soyismini Fatih Terim yapmak için E-Devlet üzerinden başvuruda bulundu.