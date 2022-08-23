Bakan Yanık: Zonguldak'a acil ihtiyaçlar için 500 bin Türk lirası kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayında Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen Zonguldak'a 500 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, 26 Haziran'da başlayan ve Batı Karadeniz'de birçok ili etkileyen sel felaketinin ardından hanelere yapılan yardımların "sınırlı kaldığı"na ilişkin açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz'ın, afet bölgesindeki illere ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için hızlıca aktardıkları yardım miktarını konu ederek "hesap soracağını" ifade ettiğini aktaran Yanık, "Bakanlık olarak Zonguldak ilimize acil ihtiyaçlar için kullanılmak üzere 500 bin Türk lirası kaynak aktardık." bilgisini verdi.

Yanık, acil ihtiyaçların karşılanmasının ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının, bölgede haneleri tek tek ziyaret edip hasar tespiti ve ihtiyaçların belirlenmesi için çalışmalar yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Vakıfların, hane ve eşya zarar tespiti çalışmalarının sonucunda, ilgili afetzedelere ayrıca zarar tazmini olarak maddi destek sağlanacaktır. Kaldı ki Bakanlığımız dışında AFAD gibi kamu kurumlarımız da afetten zarar gören tüm illere gerekli kalemlerde aktarımda bulundular.

Bölge milletvekili olarak Sayın Yavuzyılmaz'ın bu durumdan haberinin olmamasına imkan yok. Durumdan haberdarken bu açıklamayı yapması kamuoyunu yanıltma çabasından başka bir şey değildir. Durumdan gerçekten haberdar değilse, onun da takdiri değerli Zonguldak halkınındır."