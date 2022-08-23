Havalimanından yapılan toplu taşıma hizmetlerine ilişkin düzenleme

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, yönetmeliğin özel yetkilere ilişkin hükmü düzenlendi.

Buna göre, havalimanının/havaalanının çevresindeki iller ve ilçeler, şehir merkezleri, şehir terminali ve/veya terminalleri ile havalimanının/havaalanının kara tarafı arasındaki gidiş ve geliş taşıma işletmeciliği, bu konuda talepte bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından onay alınması kaydıyla yapılabiliyor.

Yönetmeliğe yeni eklenen hüküm kapsamında, ilgili mevzuata göre yetkilendirilen ve havalimanının/havaalanının bulunduğu şehir merkezinden havalimanı/havaalanı kara tarafı sınırlarına kadar toplu taşıma hizmeti verecek kuruluşlar bu yönetmelik gerekliliklerinin dışında tutulacak.