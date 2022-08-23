Havalimanından yapılan toplu taşıma hizmetlerine ilişkin düzenleme
İlgili mevzuata göre yetkilendirilen ve şehir merkezinden havalimanına kadar toplu taşıma hizmeti veren kuruluşlara yönelik düzenleme yapıldı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklikle, yönetmeliğin özel yetkilere ilişkin hükmü düzenlendi.
Buna göre, havalimanının/havaalanının çevresindeki iller ve ilçeler, şehir merkezleri, şehir terminali ve/veya terminalleri ile havalimanının/havaalanının kara tarafı arasındaki gidiş ve geliş taşıma işletmeciliği, bu konuda talepte bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından onay alınması kaydıyla yapılabiliyor.
Yönetmeliğe yeni eklenen hüküm kapsamında, ilgili mevzuata göre yetkilendirilen ve havalimanının/havaalanının bulunduğu şehir merkezinden havalimanı/havaalanı kara tarafı sınırlarına kadar toplu taşıma hizmeti verecek kuruluşlar bu yönetmelik gerekliliklerinin dışında tutulacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız