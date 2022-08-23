İş yeri kiralarındaki artış hazır ofislere talebi artırdı

İş dünyası, Kovid-19 salgınıyla başlayan ve kira artışlarıyla devam eden sürecin ardından ofis maliyetlerini düşürerek daha ekonomik ve hızlı çözümler sunan hazır ofis kiralamalarına yönelmeye başladı.

Kerem Nükte Gayrimenkul Ankara Direktörü Muhammet Dinç, yazılı açıklamasında, son yıllarda esnek çalışma alanlarına talebin artmasıyla hazır ofis modelinin daha yaygın hale geldiğini bildirdi.

Özellikle genç girişimcilerin, start-up'ların, teknoloji alanında çalışan yazılımcıların hazır ofisleri tercih ettiğine dikkati çeken Dinç, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde hazır ofis modeline yönelim olduğunu kaydetti.

Dinç, hazır ofislerde elektrik, internet, temizlik, güvenlik gibi birçok giderin ev sahibi firma tarafından karşılandığına işaret ederek, "Firmalar, personel ve fatura giderleri ofis kirasına dahil olduğundan hazır ofis modeliyle ciddi oranda tasarruf sağlıyor." ifadesini kullandı.

İşletmenin gelişimine bağlı olarak hazır ofislerin büyütülüp küçültülmesinin de en büyük avantajlardan biri olduğunu vurgulayan Dinç, ihtiyaçlara göre saatlik ve günlük kiralanabilen toplantı odası hizmetinin de bu sistemi cazip hale getirdiğini aktardı.

- "Hazır ofisle işletme maliyetleri düşüyor"

Muhammet Dinç, son dönemde konut ve iş yeri kiralarında yaşanan yüksek artışların işletmelere maddi anlamda ciddi yük getirdiğine dikkati çekerek, hazır ofislere geçen işletme sahiplerinin imkanları ölçüsünde kiralama yapabildiğini, aylık stopaj ve sürekli artan faturalardan ise hiçbir şekilde etkilenmediğini bildirdi.

Hazır ofis modelinin iş dünyası için cazip hale gelmesinin birçok nedeni olduğunu belirten Dinç, şunları kaydetti:

"Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin işletme maliyetlerini düşürmeleri ve operasyonel giderlerini azaltmaları hazır ofisle mümkün oluyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde merkezi yerlerde iş yeri kiralamaya kalksanız, personel, stopaj, elektrik, su, doğal gaz, internet ve personel masrafıyla birlikte ödeyeceğiniz aylık para 25 bin liraysa hazır ofis kiraladığınızda bu rakam 10 bin liranın altına düşüyor. Daha düşük metrekareli hazır ofislerde 5 bin liranın altında bile kiralama yapmak mümkün oluyor. Bu durumda da firmanın sağladığı tüm imkanlardan yararlanabiliyorsunuz."