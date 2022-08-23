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Milli Savunma Bakanı Akar 'müdahale' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ne müdahale gerekiyorsa, terör örgütlerinin arkasında, önünde kim olursa olsun yeri ve zamanı gelince yapılır. Bizim için önemli olan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ağustos 2022 11:07
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Milli Savunma Bakanı Akar 'müdahale' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye rejimiyle görüşmelerin başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin soru üzerine Akar, Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanların bu konuya ilişkin açıklamaları olduğunu hatırlatarak, görüşmelerin şartlara ve duruma bağlı bir süreç olduğunu belirtti.

Olası bir rejimle görüşmede operasyonların akıbetine ilişkin soru üzerine Bakan Akar, şunları söyledi:

"Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkıdır. Bu konuda ne lazımsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yaparız. Ne müdahale gerekiyorsa, terör örgütlerinin arkasında önünde kim olursa olsun yeri ve zamanı gelince yapılır. Bizim için önemli olan ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaktır ve bunda da kararlıyız."

Bakan Akar, Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefinin sadece teröristler olduğunu vurguladı.

- "Yanlış bir şey yapmamalarını temenni ediyoruz"

Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyona yönelik soru üzerine Bakan Akar, "Operasyon zaten oluyor, zaten olacak. Her şeyin bir yeri, bir zamanı var. Taktiği var, tekniği var mühendisliği var, matematiği var." ifadelerini kullandı.

"Abdülhamid Han sondaj gemisine Yunanistan'ın bir tacizi oldu mu?" sorusuna Akar, "Abdülhamid Han sondaj gemisi, araştırmalarına devam ediyor. Gediz Firkateyni refakat ediyor, güvenliğini sağlıyor. Yanlış bir şey yapmamalarını temenni ediyoruz. Uluslararası hukuk çerçevesinde kendi imkan ve kabiliyetlerimizi kullanmak suretiyle, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyarak, iyi komşuluk ilişkilerini sürdürüyoruz." yanıtını verdi.

Başka bir soru üzerine Akar, Irak'ta sivillere yönelik saldırı sonrası Türkiye'nin sağlık yardımı ve olayın aydınlatılması için "birlikte çalışalım" talebine, Irak makamlarının teşekkür ettiklerini ancak başka bir gelişme olmadığını söyledi.

- "Temennimiz bölge ülkelerinin barış içinde yaşaması"

ABD'den F-16 tedarikine ilişkin dördüncü toplantının 15 Ağustos'ta Amerika'da yapıldığını aktaran Akar, "Bizim askeri heyetimiz Amerika'ya gitti. Uçakların tedarik edileceğinden hareketle çalışmalar yapılıyor. Teknik konular görüşülüyor. Olumlu bir şekilde görüşmeler devam ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunun altını çizen Akar, şunları söyledi:

"Herkesin gördüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, uluslararası ortamda bir özne haline geldi. Bunu görelim. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin etki ve ilgi alanı genişledi. Etki alanı Avrupa, Afrika, Asya ve Orta Doğu, ilgi alanı bütün dünya oldu. Buna paralel TSK'nın görev sorumlulukları arttı. Bu nedenle çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı yaparken, tedariklerimizi yaparken olaya bu manada bakıyoruz."

Akar, Mısır'ın Yunanistan'la tatbikatının Türkiye'yi rahatsız edip etmediğine ilişkin soru üzerine de "Tatbikatta bir araya gelmek demek her şeyiyle müttefik olmak demek değil. Biz de son 1 yıl içinde onlarca tatbikat yaptık. Hem milli hem çok uluslu. Dolayısıyla tatbikatlar yapılabilir, onda bir şey yok. Görüşmeler ilerler, ilişkiler belli bir noktaya gelirse Mısır'la ileride biz de tatbikat yapabiliriz. Önemli olan ülkelerin hak ve menfaatlerinin korunması ve kollanması. Temennimiz bölge ülkelerinin barış içinde yaşaması. Mesajımız bu, Cumhurbaşkanımızın söylediği de bu." değerlendirmesinde bulundu.

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