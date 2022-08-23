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İlk tur bitti, CHP'de 'Mansur Yavaş' rahatsızlığı

'Altılı Masa'nın şubatta başlayan ilk tur görüşmeleri sona erdi. Ancak 6 aylık süreçte aday belirlenemedi, ilkelerde uzlaşı sağlanamadı. İyi Parti'li Buğra Kavuncu'nun Mansur Yavaş'ı işaret etmesi de, belediye başkanlarının adaylığına karşı olan CHP'yi rahatsız ediyor.

Kaynak : Akşam
Eklenme : 23 Ağustos 2022 11:10
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İlk tur bitti, CHP'de 'Mansur Yavaş' rahatsızlığı

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, 'Altılı Masa'nın 6 ay süren birinci tur görüşmeleri sonrası konuşulanları yazdı.

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan analizi şöyle:

'İlk seçimde iktidar' vaadiyle oluşturulan 'Altılı Masa'nın 6 ay süren birinci tur görüşmeleri sona erdi. Ancak 6 aylık sürede ne Cumhurbaşkanı adayı belirlendi ne görüş ayrılıkları giderildi. CHP'de de, İyi Parti'nin sık sık gündeme getirdiği Mansur Yavaş rahatsızlığı var.

Altılı Masa'nın ilk tur görüşmeleri tamamlandı. İkinci tur görüşmeleri için 2 Ekim'e gün verildi. İlk turda ciddi bir gelişme kat edemeyen masa, ikinci tur için de pek olumlu sinyal vermedi. İlk tur görüşmeleri kamuoyunda oluşan "Adayları kim" belirsizliğini devam ettirdi. Son zamanlarda adayın Kemal Kılıçdaroğlu olacağı yönünde güçlü bir kanaat oluşmuşken, son toplantıda "Milletimiz emin olsun; ortak cumhurbaşkanı adayımız hem Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilerin değil, herkesin cumhurbaşkanı olacaktır" denilmesi kafaları karıştırdı.

Bu açıklama, toplantıdan bir gün önce İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var" şeklindeki sözleriyle birlikte düşünüldüğünde deyim yerindeyse 'Masa'nın kafasının karışık olduğunu açık etti. Çünkü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu birçok kez belediye başkanlarının adaylığına karşı olduğunu ilan etmişti.

ZAMANLAMA MANİDAR

Konuyu CHP'li ve İyi Partili kaynaklarıma sordum. CHP'li kaynağıma, Kavuncu'nun o açıklamayı neden toplantıdan sonra değil de bir gün önce yaptığını sordum. Zamanlamanın manidar olduğuna vurgu yapan CHP'li kaynağım, Kavuncu'nun partide rahatsızlık yaratan açıklamasının "CHP'nin içini karıştırmaya dönük olduğu"nu net bir biçimde ifade etti.

SÖZLERİ PARTİYİ BAĞLAMAZ

İyi Partili kaynağım ise Kavuncu'nun açıklamasının partiyi bağlamadığını savundu. Kaynağım, "Buğra Kavuncu, Meral Hanım'dan sonra doğru adayın Mansur Yavaş olduğunu söylüyor. Bunu parti adına deklare etmedi. Öyle bir tavrımız yok" dedi. Kaynağım Akşener'in önceki açıklamalarını hatırlatarak, "İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili tasarruf Sayın Kılıçdaroğlu'nundur" dediğine vurgu yaptı. Kaynağım, "Kılıçdaroğlu olduğu müddetçe kimse 'adayım' diyemez" dedi.

HDP BİLMECESİ SÜRÜYOR

Masa HDP'nin durumunu hala netleştiremedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde denklemin merkezinde olan HDP, masada yok. HDP, Altılı Masa'nın kendilerine rağmen bir aday belirleyemeyeceğini açık açık söylüyor. HDP Eş Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile Ahmet Türk, Mansur Yavaş ismine vize vermediklerini açıkça anlattı. CHP, Deva, Gelecek ve Saadet Partisi, HDP'ye rağmen bir çatı adayla kazanılmayacağının altını çiziyor. Elinde tuttuğu yüzde 10'luk oyla masayı rehin alan HDP, Kılıçdaroğlu dışında başka adaya sıcak bakmıyor.

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