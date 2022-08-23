'Kiracı ve kat mülkiyeti hukuku arabuluculuğun konusu olacak'

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kira alacaklarıyla ilgili ihtilafları, kat mülkiyeti kanunundan doğan ihtilafları ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz." dedi.

Bozdağ, Bartın Adalet Sarayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, alternatif çözüm yolları konusunda önemli adımlar atıldığını, uzlaştırma, tahkim ve hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuğun, Türkiye'nin gündemine getirildiğini belirtti.

İhtilafların mahkemeye gitmeden kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuğun bugüne kadar iş, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirildiğini hatırlatan Bakan Bozdağ, 2013'ün Kasım ayından bugüne kadar 3 milyon 119 bin 855 uyuşmazlığın yüzde 69'unun arabuluculukla anlaşmayla sonuçlandırıldığını bildirdi. Bekir Bozdağ, çözüme kavuşturulan ihtilafların yargının üzerinden alındığını dile getirdi.

Yeni dönemde arabuluculuğun kapsamının genişletilmesi kararı aldıklarını ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın şu anda hazırladığı çalışmalar çerçevesinde önümüzdeki dönemde kira alacaklarıyla ilgili ihtilafları, kat mülkiyeti kanunundan doğan ihtilafları ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz. Bundan sonra kira alacaklarından, kat mülkiyeti hukukundan, kanunundan ve komşuluk hukukundan doğan ihtilaflar arabulucuya gidecek ve arabuluculukta daha kısa sürede, daha az masrafla çözüme kavuşacaktır. Biz, komşuların mahkemeye düşmeden meseleleri halletmesini arzu ediyoruz. Bu üç alana baktığınızda ikisi doğrudan komşuluk hukukuyla alakalı konu, diğeri de kiracı-ev sahibi, onların çoğu komşu olabiliyor. Kiracılarla, ev sahipleri ve komşular arasındaki ihtilafları, onları mahkeme kapılarına düşürmeden ve birbirlerini mahkeme kapılarında suçlamadan, arabulucu marifetiyle daha erken süre içerisinde sorunlarını çözme konusunda yeni bir alternatif çözüm yolunu önümüzdeki dönemde ortaya koyacağız."

Bekir Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında konunun gündeme geleceğini söyledi.

- Arabuluculuk sınavı

Arabuluculuk sınavına ilişkin de açıklama yapan Bakan Bozdağ, "Arabuluculuk sınavı ilanı bugün ya da yarın Adalet Bakanlığı sitesinden yayınlanacak. Kota uygulaması yapmayacağız bu sınavda, 70 ve üzerinde başarı elde eden sınava giren herkes arabulucu olma hakkını elde etme etmiş olacak." bilgisini paylaştı.

Arabulucu olmak için temel eğitimi alma zorunluluğu bulunduğunu dile getiren Bakan Bozdağ, sınava gireceklere başarı diledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "'İstinaf yargıyı uzatıyor' şeklinde yapılan eleştirilerin hiçbir dayanağı yoktur. Elimizdeki veriler, yargılamayı uzatan değil, yargılamayı hızlandıran bir imkan olduğunu ortaya koyuyor, bir ikinci derece yargılama olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Bozdağ, Bartın Adalet Sarayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, adalet saraylarının önemli mekanlar arasında yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'de Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı kalkınma projelerinin hayata geçirildiğine işaret eden Bozdağ, bölünmüş yollar, toplu konutlar, doğal gaz ve diğer hizmetler için 81 ilde eş zamanlı adımlar atıldığını kaydetti.

Bekir Bozdağ, sağlıkta da reform yapan ve şehir hastanelerini hizmete alan Türkiye'nin, örnek alınan bir ülke haline geldiğini dile getirdi.

İktidarlarında önce adliyelerin, adalete yakışmayan mekanlardan oluştuğunu ifade eden Bozdağ, bu alanda da önemli yatırımların uygulamaya alındığını anlattı.

Türkiye genelinde yerel mimari dikkate alınarak yeni adalet saraylarının yapıldığını belirten Bozdağ, 2002'de 78 olan müstakil adliye sayısının şu an 363'e, 2002'de 569 bin metrekare olan adliyelerin kapalı alanlarının da 6 milyon metrekareye ulaştığını bildirdi.

- "Eser üstüne eser kazandırıyoruz"

Adalet Bakanı Bozdağ, "'Ne yapıyorsunuz' deniyor, biz gece gündüz demeden çalışıyor, her ilimize, ilçemize, beldemize, köyümüze, ülkemizin dört bir yanına eser üstüne eser kazandırıyoruz." diye konuştu.

Hakim ve savcı, yardımcı personel ile mahkeme sayısının artırıldığına işaret eden Bozdağ, zabıt katiplerinin mahkemelerde dönüşümlü olarak çalıştığı dönemin kapandığını vurguladı.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nin (UYAP) 52 kurumla entegrasyonunun sağlandığını anlatan Bozdağ, bunun yargılamaların hızlandırılmasına neden olduğunu söyledi.

Hakim ve savcıların iyi yetiştirilmesi konusunda da önemli düzenlemelerin uygulamaya alındığını aktaran Bozdağ, birinci sınıfa ayrılacak hakim ve savcılar için en az üç defa meslek içi eğitime katılma şartının getirildiğini anımsattı.

- "1500 hakim ve savcı adayı alınacak"

Bekir Bozdağ, 1 Ocak 2023'ten itibaren hakim ve savcı adaylığı kaldırılarak hakim ve savcı yardımcılığının uygulanmaya başlanacağını bildirdi. Bu uygulama başlamadan önce 26-27 Kasım'da son hakim ve savcı adayı sınavının yapılacağını dile getiren Bozdağ, bu sınavla 1500 hakim ve savcı adayının alınacağını kaydetti.

İstinaf mahkemelerine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Bozdağ, 20 Eylül'de Ankara'da istinafa geçişin 6'ncı yılının ele alınacağını ifade etti.

Adalet Bakanı Bozdağ, şöyle konuştu:

"'İstinaf yargıyı uzatıyor' şeklinde yapılan eleştirilerin hiçbir dayanağı yoktur. Elimizdeki veriler, yargılamayı uzatan değil, yargılamayı hızlandıran bir imkan olduğunu ortaya koyuyor, bir ikinci derece yargılama olduğunu ortaya koyuyor. Biz bunu geliştirecek, istinafın daha güçlü, etkin şekilde faaliyette bulunması için yeni adımlar atacağımızı ifade etmek isterim."

Bozdağ, konuşmasının ardından Bartın Adalet Sarayı'nın açılışını yaptı.

Programa, Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Adalet Bakan Yardımcıları Yakup Moğul ve Hasan Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, bakanlık bürokratları ve yargı mensupları katıldı.