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Bilinmesi Gereken Otel Konaklama Terimleri

Bilinmesi Gereken Otel Konaklama Terimleri

Kaynak : MN Medya
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Bilinmesi Gereken Otel Konaklama Terimleri

Otelde konaklamak hem iş için hem de tatil için yapılan gezilerin ayrılmaz bir parçasıdır. Seyahat planlamalarında otel seçmek oldukça önemlidir. Ancak her bireyin otel seçerken tercih edeceği özellikler birbirinden ayrılıyor. Ayrıca seyahatin amacı da otel seçimini doğrudan etkiliyor.

Seyahat rotası belli olduktan sonra otel seçmeye çalışıyorsanız önünüze bildiğiniz veya bilmediğiniz birçok terim çıkacaktır. Bu terimlere hakim olmanız sizin kendiniz için en doğru konaklama tipini seçmenize yardımcı olacaktır. Sizin için konaklama sözlüğü olabilecek bu yazı ile seyahat planlarınızın konaklama kısmında daha isabetli seçimler yapabileceksiniz.

Hangi Otel Türünü Seçmeliyim?

Seyahate çıkacaklar için otel türünü seçmek bazen zorlayıcı olabiliyor. Otel türleri hakkında bilgi sahibi olarak sizin için en uygun oteli kolaylıkla seçebilirsiniz.

Oteller, sahip oldukları oda sayısına, yıldız sayısına, büyüklüklerine ve hizmet şekillerine göre birçok alt türe ayrılıyor.

Butik Otel

Ev konforunu aratmayan butik otellere hemen hemen her noktada denk gelebiliyorsunuz. Bu az sayıda odaya sahip oteller genellikle binanın sahibi tarafından işletiliyor. Birçok butik otel tarihi bir binaya kurulmuştur. Örneğin; Safranbolu'da birçok butik otel tarihi konaklardan çevrilmedir. Bu otel türünün kahvaltı seçeneklerinde yöreye uygun lezzetlere de denk gelmeniz olasıdır.

Apart Otel

Apart oteller ilk bakışta apartman dairesinden ayırt edilemez. Bu konaklama tipi doğrudan ev tipi konaklama olarak da biliniyor. 1+1, 2+1 ve nadiren de 3+1 ve daha büyük metrekareye sahip apart otel daireleri bulunuyor. Bu tip konaklamaları hemen hemen her noktada görebiliyorsunuz. Özellikle tatil beldelerinde daha ekonomik bir şekilde tatil yapmak isteyen aileler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Hostel

Adına yurt dışı tatillerden aşina olduğumuz hostel, bilinen ekonomik konaklama noktalarının başında geliyor. Ranza tipi odalara sahip bu konaklama birimleri genellikle gezginler ve öğrenciler tarafından tercih ediliyor.

Pansiyon

Otele oldukça benzer bir yapıya sahip pansiyon, özel bir hizmetin olmadığı bir konaklama birimidir. Pansiyonların genelinde mutfak ve banyo bulunuyor, bu yüzden pansiyonlar konforlu bir konaklama tipi olarak biliniyor. Ayrıca otele göre fazla hizmet bulunmadığı için daha hesaplı konaklama birimleri olarak görülüyor.

Resort Otel

Otel tatili kültürünü oluşturan resort oteller, konuklarının konforu için birçok özelliğe sahiptir. Bu büyük otellerde hem dinlenebilir hem de eğlenebilirsiniz. Oldukça geniş konaklama kapasitesine sahip bu oteller bulunduğu konuma göre farklı özelliklere sahiptir. Örneğin, Ege ve Akdeniz Bölgesinde bulunan resort otellerin bir kısmı plaja sıfırdır. Termal bölgelerde kurulan oteller ise sıcak kaplıca sularına sahip havuzlara sahiptir. Bu otellerde çok çeşitli aktivite seçeneğinden yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca otel içinde ihtiyacınız olabilecek her türlü kolaylık düşünülmüştür.

Glamping ve Bungalov

Son yıllarda hızla yaygınlaşan eko tatil, glamping ve bungalov konaklama türlerini bize sunuyor. Glamping, genellikle orman içinde konaklamaya imkan veren balon çadır şeklinde konaklama birimidir. Ahşap ev olan bungalov ise genellikle orman içinde bulunan konaklama alanlarında sıkça karşınıza çıkacaktır. İç dizaynları mini bir apart görünümü veriyor. Bungalovların içinde büyüklüklerine bağlı olarak farklı eşyalar bulunuyor.

Zincir Otel

Genellikle lüks otel sınıfına giren zincir oteller, bilinen markaların farklı noktalarda aynı isme sahip otelleridir. Bu otellerin büyük çoğunluğu iş seyahatlerinde tercih ediliyor. Hilton, Ramada ve Wyndham başlıca zincir otel isimleri arasında yer alıyor. Bu otellerde belirli bir hizmet standartı bulunuyor.

Otel İçin Rezervasyon Yaparken Karşınıza Çıkan Terimler Nelerdir?

Otel seçiminden sonra oda ve duruma göre yiyecek içecek hizmeti seçimi yapılır. Bu seçimi yaparken karşınıza bazı otel terimlerinin çıkması kafa karıştırıcı olabiliyor. Dilerseniz sizin için hazırlanan otel içi konaklama ve yeme içme imkanlarını belirten terimleri öğrenerek dilediğiniz oda seçiminizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

Sadece Oda

Konaklamadaki en temel parçayı yani odayı veren bu seçenekte, konaklama dışındaki her şey ücretlidir. Günlük öğünlerinizi dışarıdan karşılamanız gerekiyor.

Oda+Kahvaltı

Konaklanılan odaya ek olarak sabah kahvaltısı seçeneği sunan bu türde otelin sunduğu kahvaltıdan konaklamanız boyunca yararlanabiliyorsunuz. Bazı oteller yalnızca sabah kahvaltısı verse de bazı otellerde akşam yemeği de veriliyor. Oda kahvaltı seçeneğinde akşam yemeği ve diğer otel içi atıştırmalıklar ücretlidir.

Her Şey Dahil Konaklama

Genellikle resort otellerde karşılaşılan bu seçenekte konaklama ve yiyecek içecek hizmeti oldukça zengin bir şekilde sunuluyor. Bu tarz konaklama seçeneğinde üç ana öğün dışında ara öğünlerden ve ikramlardan yararlanabiliyorsunuz. Her şey dahil sistemi otel içi aktiviteler için geçerli değildir.
Her Şey Dahil konseptini bir üst seviyeye çıkaran Ultra Her Şey Dahil tamamen otel içi tatil imkanı sunuyor. Ultra konseptte ise yiyecek ve içecek hizmetleri sınırsızdır. Ayrıca her şey dahil sisteminde ücretli olarak alınan yiyecek ve içecekler bu konseptte ücretsizdir.

Pansiyon Tipi Konaklama

Pansiyon tipi bir konaklamada ise seçim yaparken tam ve yarım seçeneklerine dikkat etmelisiniz. Tam pansiyon seçeneğinde üç öğün eksiksiz bir şekilde sunuluyorken, yarım pansiyon sadece kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti veriyor.

Otellerin Oda Tipleri Nelerdir?

Otel seçiminde bir diğer önemli konu ise oda tipinin seçimidir. Bazı otellerde birçok oda türü seçeneği mevcut gibi görünse de aslında üç temel oda tipi bulunuyor.

Standart Oda

Adından da anlaşılacağı üzre, standart oda tipleri bünyesinde banyo ve oda bulunduruyor. Bu odalarda yatak ve gardrop bulunuyor. Ufak koltuk da bulunan odalar bulunuyor.

Deluxe Oda

Standart oda ile büyük benzerlikler gösterse de aralarında metrekare farkı bulunuyor. Konaklamanızda geniş bir yatak tercih edenler için deluxe oda seçeneği idealdir. Bazı odalarda mini buzdolabı ve minibar da yer alıyor.

Suit Oda

Üçüncü ve en büyük oda olan suit oda seçeneği, kendi içinde junior, corner, queen, ve king gibi farklı alt dallara ayrılıyor. Bu odaların konfor oranı oldukça yüksektir. Yatak rahatlığı ve genişliği diğer oda türlerine göre farklıdır. Ayrıca otele bağlı olarak, bu odalarda çalışma masası, özel jakuzi, oturma alanı gibi konfor olanakları öne çıkıyor.

Yatak Türleri Nelerdir?

Kalacağınız odayı seçerken oda tipi ve konaklama tipinin yanı sıra yatak tipini de seçmeniz gerekiyor. Özellikle birden fazla kişiyle konaklayacaksınız yatak tiplerine de dikkat etmelisiniz.

Single Room/Single Bed

Odada çift veya tek kişilik yatak bulunması fark etmeksizin, sadece tek kişinin kalabileceği oda tipidir. Otel konaklama birimlerinin en temelidir denilebilir.

Double Room

Bu oda türünde iki kişi konaklayabiliyor. Ancak odada ya bir adet çift kişilik yatak bulunuyor ya da iki adet tek kişilik yataklar bulunuyor.

Triple Room

Üç kişinin konaklayabileceği bir oda tipidir. Üç adet tek kişilik yatak ve biri çift diğeri tek olmak üzere iki adet yatak seçeneği de bulunuyor.

Quadruple Room

Oldukça nadir bulunan bu oda tipinde, odada iki adet çift kişilik yatak bulunuyor.

Otellerde Hangi Tip Mutfaklar Bulunuyor?

Otellerin en ilgi çeken kısmı çoğu zaman mutfakları olabiliyor. Konaklama seçimi sırasında otelde bulunan yeme içme imkanları seçimde rol oynuyor.

Açık Büfe Kahvaltı

Birçok kahvaltı ürünün uzun bir platform masada sergilendiği türe açık büfe kahvaltı deniyor. Bu kahvaltı tipinde farklı peynir, zeytin ve şarküteri seçenekleri bulunuyor. Konuklar kahvaltı boyunca dilediği kadar ürün alabilir.

Kontinental Kahvaltı

Açık büfe kahvaltı ile oldukça benzer bir yapıya sahip, kontinental kahvaltı; aslında lüks otellerde sıkça tercih ediliyor. Ürün çeşitliliği açık büfe kahvaltıya göre az olsa da lezzet ve kalite açısından kontinental kahvaltı daha ağır basıyor.

Alakart Restoran

Açık büfenin zıttı olan alakart restoran tipinde konuklar menü ile seçim yapabiliyor. Otellerdeki alakart restoranlar Türk mutfağından lezzetler sundukları gibi çeşitli Dünya mutfağından da lezzetler sunuyor.

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