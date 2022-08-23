Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı

Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın." paylaşımında bulundu.

Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.