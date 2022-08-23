Konya'da bir trafonun altında erkek cesedi bulundu
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir elektrik trafosunun altında erkek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ağustos 2022 14:54
Küçükmuhsine Mahallesi yakınlarında bir erkeğin yerde hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü tespit etti.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız